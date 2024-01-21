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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Самсунспор
Фенербахче - Самсунспор: обзор матча 21 января 2024
Фенербахче
21.01.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Самсунспор
12'
И. Кахведжи
62'
Э. Килинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Самсунспор
90'
+5
Желтая карточка
К. Хольс
90'
+4
Замена
Y. Emre Çift
️️️️
Т. Антальялы
90'
+1
Замена
H. Mustafa Tan
️️️️
З. Явру
Замена
Р. Крунич
️️️️
Фред
87'
84'
Желтая карточка
О. Кочук
Замена
Э. Мор
️️️️
С. Шиманьски
80'
80'
Замена
М. Фофана
️️️️
Э. Килинк
80'
Замена
O. Çelik
️️️️
Ф. Тайт
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Тадич
70'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Джеко
70'
Замена
Д. Ундер
️️️️
И. Кахведжи
70'
62'
ГОЛ! 1:1!
Э. Килинк
Желтая карточка
М. Мюлдюр
52'
46'
Замена
Э. Кара
️️️️
М. Муандилмаджи
20'
Желтая карточка
М. Муандилмаджи
ГОЛ! 1:0!
И. Кахведжи
Пас отдал
Д. Тадич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К)
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Самсунспор
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
53
Berhan Deniz
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Osman Çelik
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
3-4-2-1
25
Ливакович
18
Мюлдюр
19
Бонуччи
24
Остерволде
24
Кадиоглу
7
Фред
17
Кахведжи
5
Юкшек
10
Тадич
17
Шиманьски
10
Джеко
3-1-1-4
1
Кочук
18
Явру
5
16
Бола
14
Антальялы
29
Тайт
99
Муандилмаджи
19
Хольс
11
Килинк
15
Айт Беннассер
7
Фред
33
Крунич
33
Крунич
7
Фред
17
Шиманьски
7
Мор
7
Мор
17
Шиманьски
17
Кахведжи
7
Ундер
7
Ундер
17
Кахведжи
10
Тадич
7
Кинг
7
Кинг
10
Тадич
10
Джеко
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Джеко
18
Явру
29
29
18
Явру
14
Антальялы
22
22
14
Антальялы
11
Килинк
7
Фофана
7
Фофана
11
Килинк
29
Тайт
88
88
29
Тайт
99
Муандилмаджи
9
Кара
9
Кара
99
Муандилмаджи
Остались в запасе
Фенербахче
Самсунспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
18
Линкольн
АП
Главный тренер
Исмаил Картал
28
Soner Gönül
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
53
Berhan Deniz
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
18
Линкольн
АП
Остались в запасе
28
Soner Gönül
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
53
Berhan Deniz
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Фенербахче - Самсунспор
1
3
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
7
14
Офсайды
3
0
Количество передач
550
289
Сейвы
3
6
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.77
0.27
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Главный судья:
Бахаттин Шимшек
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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