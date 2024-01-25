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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Самсунспор - Кайсериспор
Самсунспор - Кайсериспор: обзор матча 25 января 2024
Самсунспор
25.01.2024, четверг, 17:00
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Кайсериспор
10'
З. Явру
57'
Э. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Самсунспор - Кайсериспор
Замена
O. Çelik
️️️️
Ф. Тайт
81'
76'
Замена
H. Erkip
️️️️
К. Манэ
Замена
Ю. Айт Беннассер
️️️️
Т. Антальялы
70'
Замена
H. Mustafa Tan
️️️️
З. Явру
70'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Э. Килинк
61'
60'
Замена
А. Карими
️️️️
Я. Ака
60'
Замена
Х. Али Калдырым
️️️️
Р. Дживелек
Замена
С. Айдогду
️️️️
М. Фофана
60'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кара
Пас отдал
З. Явру
57'
ГОЛ! 1:0!
З. Явру
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
7
Морике Фофана
(К)
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
9
Эркан Кара
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
(К)
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
79
Яв Ака
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Самсунспор
28
Soner Gönül
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
53
Berhan Deniz
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
6
Али Карими
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
3-1-2-3
37
Шатка
16
Бола
5
18
Явру
14
Антальялы
29
Тайт
7
Фофана
11
Килинк
19
Хольс
9
Кара
2-1-2-3-2
25
Баязит
4
Коловециос
23
Кароль
3
Аттама
79
Ака
8
Йилмаз
20
Кардозу
28
Дживелек
25
Саздаги
20
Карлос Манэ
10
Боа Морте
18
Явру
29
29
18
Явру
11
Килинк
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
11
Килинк
7
Фофана
8
Айдогду
8
Айдогду
7
Фофана
14
Антальялы
15
Айт Беннассер
15
Айт Беннассер
14
Антальялы
29
Тайт
88
88
29
Тайт
28
Дживелек
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
28
Дживелек
79
Ака
6
Карими
6
Карими
79
Ака
20
Карлос Манэ
22
22
20
Карлос Манэ
Остались в запасе
Самсунспор
Кайсериспор
28
Soner Gönül
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
53
Berhan Deniz
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
23
Онурджан Пири
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
28
Soner Gönül
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
53
Berhan Deniz
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Самсунспор - Кайсериспор
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
3
12
Офсайды
1
4
Количество передач
361
550
Сейвы
3
3
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.57
Матчи команд
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Чагдаш Алтай
(Стамбул)
Стадион:
Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun
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