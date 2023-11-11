Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Энрике - статистика

Завершил карьеру
14 октября 1986 (39)
#3 | Защитник
185 см | 73 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коритиба
23
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коритиба
1 : 0
11.11.2023
Крузейро
1' - 42'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Америка Минейро
0 : 3
09.11.2023
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
06.11.2023
Гойас
1' - 90'
18'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коритиба
1 : 2
02.11.2023
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Интернасьонал
3 : 4
30.10.2023
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сантос
2 : 1
27.10.2023
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коритиба
0 : 2
23.10.2023
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Минейро
1 : 2
09.10.2023
Коритиба
1' - 90'
72'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коритиба
2 : 0
01.10.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.09.2023
Коритиба
1' - 90'
84'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Васко да Гама
5 : 1
22.09.2023
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коритиба
2 : 3
15.09.2023
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
3 : 1
28.08.2023
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Коритиба
2 : 3
20.08.2023
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 1
13.08.2023
Коритиба
1' - 90'
84'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коритиба
0 : 1
07.08.2023
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ботафого
4 : 1
30.07.2023
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коритиба
2 : 0
25.07.2023
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коритиба
3 : 1
09.07.2023
Америка Минейро
1' - 90'
56'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гойас
1 : 2
04.07.2023
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Гремио
5 : 1
25.06.2023
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коритиба
0 : 1
23.06.2023
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
0 : 0
10.06.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
3 : 1
05.06.2023
Коритиба
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Куяба
1 : 1
28.05.2023
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Коритиба
1 : 2
21.05.2023
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 2
15.05.2023
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коритиба
1 : 1
12.05.2023
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
3 : 1
07.05.2023
Коритиба
1' - 85'
77'
Главные новости
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
4
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
1
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+