Rihito Yamamoto - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Rihito Yamamoto
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Rihito Yamamoto
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|83' - 90'
|Гент
|2:0
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|31
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|83' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|17.05.2024
|1' -61'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|12.05.2024
|73' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Мехелен (Мехелен)
|05.04.2024
|1' -58'
|Мехелен (Мехелен)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|31.03.2024
|72' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|17.03.2024
|89' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|1:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|03.03.2024
|1' -63'
|Антверпен (Антверпен)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|24.02.2024
|89' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Вестерло (Вестерло)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|09.02.2024
|78' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|04.02.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|01.02.2024
|87' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|4:1
|Гент (Гент)
|28.01.2024
|1' -89'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Генк (Генк)
|21.01.2024
|1' -78'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.12.2023
|88' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|23.12.2023
|87' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|09.12.2023
|61' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|03.12.2023
|86' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|24.11.2023
|76' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|10.11.2023
|46' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|03.11.2023
|79' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|27.10.2023
|46' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|22.10.2023
|46' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|4:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|59'
|08.10.2023
|67' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:4
|Юнион СЖ (Брюссель)
|01.10.2023
|70' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|24.09.2023
|1' -76'
|Генк (Генк)
|3:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|17.09.2023
|69' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|03.09.2023
|85' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.08.2023
|69' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|20.08.2023
|90' -90'
|Гент (Гент)
|2:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|13.08.2023
|69' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|06.08.2023
|90' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|30.07.2023
|85' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Стандард (Льеж)