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    • Джикия заявил, что был готов играть за «Спартак» за любые деньги

    Джикия заявил, что был готов играть за «Спартак» за любые деньги

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия заверил, что его непродление не связано с деньгами.

    – Вас не удивило, что клуб не сделал вообще никакого предложения о продлении? По срокам? По финансовым условиям?

    – Могу сказать только за себя, что, если бы было хотя бы какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Это не было никакой историей про финансы или что-то. Тут уже что-то большее. Но, к сожалению, такого не произошло.

    • 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года. Накануне клуб объявил об уходе игрока по окончании сезона.
    • Он забил 5 голов в 215 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:44
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    Комментарии (8)
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    Алексей З
    1716141662
    ФК это не благотворительное общество. Слабо играешь , до свидание. Во вторых , после слов Шпинёва (агент) , которые Джикия зимой поддержал , было понятно , что в клубе его не будет. Свежие высказывания агента подтвержают , что в Спартаке всё правильно сделали.
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    DVOK68
    1716142341
    Жора.Иногда лучше промолчать а иногда заткнуться.
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    val69
    1716142835
    Пи*дит, как дышит...
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    ягуар1979
    1716143914
    наверное даже за ушки свиные согласился бы играть)))))
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    Клим Чугункип
    1716144659
    Прикольно.В заголовке --готов играть за «Спартак» за любые деньги. В тексте статьи нет такого. Бомба , этого который придумывает заголовки --отправьте в желтую прессу. Там ему место.
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    oyabun
    1716145198
    Твой друг Зобнин прямо Ренессанс сейчас переживает. Нашел в себе силы перезапустить карьеру. Что тебе, Георгий мешало сделать так же? А теперь уже поздно что то рассказывать. Поезд ушел.
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    alefreddy
    1716145813
    видно спрос малый неужели Химки
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    VVM1964
    1716148284
    Жора, не ты первый, не ты последний - такова футбольная жизнь, ничего личного ... При всей моей к тебе симпатии, конкуренцию ты проигрываешь, а перспективы нет - давай дорогу молодым ...
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