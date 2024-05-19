Джикия заявил, что был готов играть за «Спартак» за любые деньги

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заверил, что его непродление не связано с деньгами.

– Вас не удивило, что клуб не сделал вообще никакого предложения о продлении? По срокам? По финансовым условиям?

– Могу сказать только за себя, что, если бы было хотя бы какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Это не было никакой историей про финансы или что-то. Тут уже что-то большее. Но, к сожалению, такого не произошло.