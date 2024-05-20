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    Бубнов высказался об отказе «Спартака» от Джикии

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что уход из команды защитника Георгия Джикии не станет для нее потерей.

    «Началось всe с травмы Джикии: изначально же играл, потом травмировался и выбыл из строя. Что было потом, пока можно только высказывать предположения. Якобы не могли договориться по контракту, потом, скорее всего, конфликт с Абаскалем. В чeм была причина, пока неясно. Тренер сажает капитана на скамейку, тот перестаeт играть. Приходит Слишкович и говорит, что у него в отношениях с футболистом всe в порядке, но тоже особо не выпускает.

    Контракт у Джикии заканчивался, он бы и без всяких конфликтов должен был покинуть команду, раз не продлил договор. И здесь, думаю, от Слишковича многое зависело. Станкович ведь не знает Георгия, ему ещe предстояло познакомиться с ним. Получается, что это Слишкович не видит необходимости заключать новый контракт.

    Но это всe предположения, а факт заключается в том, что от услуг защитника отказываются. Сейчас будет интересно послушать комментарии. Наверняка будут задавать вопросы Слишковичу, руководству, да и самому Джикии. Если раньше он толком ничего по ситуации не говорил, то после ухода может рассказать, что же там случилось на самом деле.

    Потеря ли это для «Спартака»? Они настолько уже долго играют без него, что наверное так говорить нельзя. Бабич и как защитник сильнее, и с капитанской повязкой тоже выходит. Чернов помоложе, в расширенный состав сборной попал. У Дуарте контракт действующий, он бы всe равно остался. Защитников хватает, по большому счeту замена есть и сейчас это не потеря для команды. Если найдут ещe одного игрока уровня Бабича, то снимут все вопросы по обороне», – написал Бубнов.

    • 30-летний Джикия в этом сезоне провел 12 матчей за «Спартак».
    • Защитник пришел в команду из «Амкара» 26 декабря 2016 года.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (4)
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    ilichkadr
    1716183531
    Колю Рассказова надо из Крыльев возвращать. Уже достаточно потренировался. Правую бровку тянет достойно.
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    СпорЦмен
    1716186504
    Опять пустили газы о срамтаке.
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