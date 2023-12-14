«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
«Динамо» предложили подписать второго бомбардира чемпионата Бельгии
Чемпион Англии Кагава подписал контракт с «Сент-Труйденом»
Экс-защитник «Арсенала» Бауэр перешел в «Сент-Труйден»
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