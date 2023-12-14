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Антверпен
Сент-Труйден
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
26 января, 21:00
0
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
22 января, 13:45
4
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
14 декабря 2023, 00:56
0
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 11:05
0
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
26 января, 21:00
0
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
22 января, 13:45
4
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
14 декабря 2023, 00:56
0
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 11:05
0
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
8 августа 2023, 15:17
2
«Динамо» предложили подписать второго бомбардира чемпионата Бельгии
26 июня 2023, 14:31
5
Чемпион Англии Кагава подписал контракт с «Сент-Труйденом»
10 января 2022, 14:15
1
Экс-защитник «Арсенала» Бауэр перешел в «Сент-Труйден»
7 сентября 2021, 13:56
3
Появилось фото защитника Кауфриза в форме «Спартака»
28 августа 2021, 18:06
69
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Антверпен
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Антверпен
4 : 1
21.01.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Юнион СЖ
2 : 1
21.01.2024
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Сент-Труйден
1 : 1
28.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 0
28.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
0 : 1
31.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Антверпен
2 : 1
04.02.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
0 : 1
31.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 0
28.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Антверпен
4 : 1
21.01.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Серкль Брюгге
4 : 1
04.02.2024
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Сент-Труйден
4 : 1
01.02.2024
Гент
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Сент-Труйден
1 : 1
28.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Юнион СЖ
2 : 1
21.01.2024
Сент-Труйден

Антверпен - Сент-Труйден - 03 марта 2024

Антверпен
03.03.2024, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
- : -
Не начался
Сент-Труйден
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Антверпен - Сент-Труйден
Всего ударов по воротам
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Количество передач
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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Бельгия. Про-Лига
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Будущие
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
- : -
10.02.2024
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Юнион СЖ
- : -
10.02.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
- : -
10.02.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
- : -
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
- : -
11.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
- : -
10.02.2024
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Юнион СЖ
- : -
10.02.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
- : -
10.02.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
- : -
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
- : -
11.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Шарлеруа
- : -
11.02.2024
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Гент
- : -
11.02.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Вестерло
- : -
16.02.2024
Стандард
Россия
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