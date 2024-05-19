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    «Все только начинается»: Джикия – об уходе из «Спартака»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал непродление контракта с клубом.

    – Какие самые яркие воспоминания и моменты были за эти семь лет в «Спартаке»?

    – Их очень много. Если я начну перечислять, то эфир может затянуться. Их было очень много, потому что эти семь с половиной лет были очень хорошим временем для меня. Я буду вспоминать эти моменты и буду говорить только хорошее.

    – Кажется, что ты уже ветеран, но тебе всего 30 лет…

    – Мне только 30 лет, и все только начинается.

    – Насколько чувствуешь в себе силы дальше рубиться в футболе?

    – Понятно, почему на этом делают акцент, потому что я долго не играл, но эта стандартная ситуация, где мне нужно просто пройти сборы и с первых минут показывать свою состоятельность уже в другом клубе. Именно этим я и хочу заняться. У меня нет сомнений, что все будет хорошо.

    • 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года. Накануне клуб объявил об уходе игрока по окончании сезона.
    • Он забил 5 голов в 215 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    VVM1964
    1716149866
    Удачи тебе, Жора и спасибо !!!
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    Клим Чугункип
    1716149949
    Ну чо..Молодец.Есть бодрость духа.
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    Mirak92
    1716150985
    удачи жора !!!
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