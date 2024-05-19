«Все только начинается»: Джикия – об уходе из «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал непродление контракта с клубом.

– Какие самые яркие воспоминания и моменты были за эти семь лет в «Спартаке»?

– Их очень много. Если я начну перечислять, то эфир может затянуться. Их было очень много, потому что эти семь с половиной лет были очень хорошим временем для меня. Я буду вспоминать эти моменты и буду говорить только хорошее.

– Кажется, что ты уже ветеран, но тебе всего 30 лет…

– Мне только 30 лет, и все только начинается.

– Насколько чувствуешь в себе силы дальше рубиться в футболе?

– Понятно, почему на этом делают акцент, потому что я долго не играл, но эта стандартная ситуация, где мне нужно просто пройти сборы и с первых минут показывать свою состоятельность уже в другом клубе. Именно этим я и хочу заняться. У меня нет сомнений, что все будет хорошо.