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    Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в АПЛ

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 38-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1), принесшего «горожанам» чемпионский титул, отметил в интервью Sky Sports, что борьба с «Арсеналом» помогла его команде выйти на новый уровень.

    «Арсенал» подтолкнул нас на новый уровень – раньше это был «Ливерпуль», а последние два сезона это был «Арсенал». Этот сезон был невероятным. Мы поняли их послание, мы знаем, что они будут рядом много лет.

    У них молодой тренер с большим талантом – они послали нам сообщение, что нужно быть осторожными в ближайшие годы.

    Если бы кто-то сказал мне, что я выиграю шесть чемпионств за семь сезонов, когда я переехал сюда, я бы сказал, что вы сумасшедший – ни за что. Все эти игроки «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Челси», все эти команды. Сейчас наше время. Мы часть этого.

    – В чем секрет?

    – Я не знаю. Много работы, я не говорю, что я плохой тренер, но у меня невероятная поддержка со стороны клуба. У нас такая рабочая этика, каждый выполняет свою работу, и каждый отдел так важен.

    – Думали о том, что можете войти в историю, выиграв четыре АПЛ подряд?

    – Не в начале, но в январе-феврале я сказал, что никто этого не делал – так что, почему бы и нет? Часто, из прошлого опыта, мы думаем о титулах за два месяца до конца. В ноябре и декабре об этом думать не стоит.

    В прошлом сезоне, когда мы выиграли требл, работа была сделана – это был особенный момент.

    • «Манчестер Сити» в рекордный четвертый раз подряд стал чемпионом АПЛ.
    • Команда по итогам сезона набрала 91 очко, на 2 очка опередив «Арсенал».
    • 25 мая «Манчестер Сити» сыграет в финале Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: BBC

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    Комментарии (1)
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    russkiisergei
    1716183635
    как они это сделали? деньги, много денег!
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