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    • Президент «Урала»: «Судью Чебана теперь презирают 10 тысяч человек»

    Президент «Урала»: «Судью Чебана теперь презирают 10 тысяч человек»

    Григорий Иванов, президент «Урала», дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:3).

    – Конечно, у нас большие вопросы по поводу судейства, четвертый гол нужно было засчитывать. Он что, подыграл себе рукой? Или еще что‑то случилось? Я не знаю… У нас все эти вещи максимально непонятно судят. Кто‑то говорит, что рука была в неестественном положении, а другие – что в естественном. Кого ни спрашивал после матча, ни один мне не сказал, что это была игра рукой. Все говорят: это не рука, он забил хороший гол. А судья берет на глазах у 10 тысяч болельщиков на стадионе берет и отменяет гол.

    Испортил праздник всему Екатеринбургу! В такой трудной ситуации ребята вытащили из себя всe, сделали 3:3, но пошли вперед и забили четвертый гол, а судья… Как он спать‑то будет сегодня? Теперь его презирает 10 тысяч человек.

    – Лучше к вам ему больше не приезжать?

    – Да таких деятелей уже много. Самое обидное, что у них все хорошо, свою меру ответственности они не чувствуют. Ну наказали бы его, посидел бы он два‑три матча.

    • В последнем туре «Урал» сыграет в гостях против ЦСКА (25 мая).

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    Источник: «Матч ТВ»

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