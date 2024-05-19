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    Адиев высказался о крупном поражении «Ахмата» от «Зенита»

    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Зенита» (1:5) в 29-м туре РПЛ.

    «Результат очень тяжелый для нас. Считаю, что команде не хватило эмоций. Что‑то делали на футбольном поле, но не делали с той страстью, с которой мы делали до этого.

    Есть самоуспокоенность в команде. Раз она есть, проблема, значит, во мне. Я не смог до игры привести футболистов в правильное эмоциональное русло», – сказал Адиев.

    • «Ахмат» идет в РПЛ 10-м.
    • В последнем туре грозненцы сыграют с «Факелом», который борется за выживание.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    Клим Чугункип
    1716144789
    проблема значит во мне--- Уволят ?
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    Spartak_forv@
    1716146239
    "Что-то делали на футбольном поле" Действительно что?
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    WE ARE FOR PETER
    1716149521
    Просто Зенит сильнее
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1716149537
    Так слабо сказать?
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