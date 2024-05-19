Адиев высказался о крупном поражении «Ахмата» от «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Зенита» (1:5) в 29-м туре РПЛ.

Пента-трик оформил Матео Кассьерра.

«Результат очень тяжелый для нас. Считаю, что команде не хватило эмоций. Что‑то делали на футбольном поле, но не делали с той страстью, с которой мы делали до этого.

Есть самоуспокоенность в команде. Раз она есть, проблема, значит, во мне. Я не смог до игры привести футболистов в правильное эмоциональное русло», – сказал Адиев.