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    • Джикия сыграл в кубковом финале 2022 года, несмотря на риск ослепнуть на один глаз

    Джикия сыграл в кубковом финале 2022 года, несмотря на риск ослепнуть на один глаз

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия проводил финал Кубка России сезона-2021/22 против «Динамо» (2:1) с риском ослепнуть. Перед игрой у футболиста заболел глаз.

    «Перед матчем ситуация у Джикии была очень сложная. Человек стоял перед выбором. Либо выходить на поле с риском ослепнуть на один глаз, либо не выходить. Решение должен был принять Георгий.

    Врач за несколько часов до игры сказал Джикии: «Никаких гарантий тебе дать не могу». Врач понимал, что это колоссальный риск. Футболист сказал, что будет играть.

    Мне это напомнило наш полуфинал Олимпиады-1956 в Мельбурне против Болгарии. Из-за отсутствия замен Тищенко пришлось играть с переломом ключицы. Он поучаствовал в голевой атаке, как и Джикия против «Динамо», – рассказал бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.

    • 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года. Накануне клуб объявил об уходе игрока по окончании сезона.
    • Он забил 5 голов в 215 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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