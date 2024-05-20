Джикия сыграл в кубковом финале 2022 года, несмотря на риск ослепнуть на один глаз

Защитник «Спартака» Георгий Джикия проводил финал Кубка России сезона-2021/22 против «Динамо» (2:1) с риском ослепнуть. Перед игрой у футболиста заболел глаз.
«Перед матчем ситуация у Джикии была очень сложная. Человек стоял перед выбором. Либо выходить на поле с риском ослепнуть на один глаз, либо не выходить. Решение должен был принять Георгий.
Врач за несколько часов до игры сказал Джикии: «Никаких гарантий тебе дать не могу». Врач понимал, что это колоссальный риск. Футболист сказал, что будет играть.
Мне это напомнило наш полуфинал Олимпиады-1956 в Мельбурне против Болгарии. Из-за отсутствия замен Тищенко пришлось играть с переломом ключицы. Он поучаствовал в голевой атаке, как и Джикия против «Динамо», – рассказал бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.
- 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года. Накануне клуб объявил об уходе игрока по окончании сезона.
- Он забил 5 голов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.