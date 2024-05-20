Джикия сыграл в кубковом финале 2022 года, несмотря на риск ослепнуть на один глаз

Защитник «Спартака» Георгий Джикия проводил финал Кубка России сезона-2021/22 против «Динамо» (2:1) с риском ослепнуть. Перед игрой у футболиста заболел глаз.

«Перед матчем ситуация у Джикии была очень сложная. Человек стоял перед выбором. Либо выходить на поле с риском ослепнуть на один глаз, либо не выходить. Решение должен был принять Георгий.

Врач за несколько часов до игры сказал Джикии: «Никаких гарантий тебе дать не могу». Врач понимал, что это колоссальный риск. Футболист сказал, что будет играть.

Мне это напомнило наш полуфинал Олимпиады-1956 в Мельбурне против Болгарии. Из-за отсутствия замен Тищенко пришлось играть с переломом ключицы. Он поучаствовал в голевой атаке, как и Джикия против «Динамо», – рассказал бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.