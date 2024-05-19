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    • Все три претендента на титул РПЛ готовят чемпионские мероприятия

    Все три претендента на титул РПЛ готовят чемпионские мероприятия

    Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров сообщил, что все претенденты на титул РПЛ заняты подготовкой чемпионских мероприятий.

    «Три клуба готовят специальный мерч, парад в своем городе, банкет и прочее чемпионское. Два из трeх всe это сожгут и планы уничтожат. И никому не расскажут», – написал Бодров.

    • «Динамо». Для титула нужно не проиграть «Краснодару».
    • «Краснодар». Для титула нужно победить «Динамо» и надеяться на потерю очков «Зенитом» против «Ростова».
    • «Зенит». Для титула нужно победить «Ростов» и надеяться на поражение «Динамо» от «Краснодара».

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    Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова

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    Комментарии (7)
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    timon2401
    1716148031
    ))) что тут готовить...В Питере банкет и пройдёт как обычно)) питерские ребята своего не упускают любыми способами..не трон в Кремле, не кубок чемпионский)).. Но в любом случае, за Динамо и Краснодар не зависимо не от чего!!
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    Pourquoi pas
    1716148282
    Кто-то напрасно потратится )))
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    BRO_football
    1716150058
    Бред он написал. Безусловно, все три клуба готовят мероприятия. И они состоятся в любом случае. Надо же отметить окончание сезона! Просто в последний момент пару слов поменяют и 2 клуба из 3 не будут называть себя чемпионами.
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    Spirit_78
    1716150668
    Все три команды уже на пьедестале. Так что в любом случае всем будет что праздновать.
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    fanfckrasnodar
    1716151268
    сказочный сезон. Зениту ничьей с Ростовом, а на Краснодар Арене битва за золото. Кто сильнее, того и кубок.
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