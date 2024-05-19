Все три претендента на титул РПЛ готовят чемпионские мероприятия

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров сообщил, что все претенденты на титул РПЛ заняты подготовкой чемпионских мероприятий.

«Три клуба готовят специальный мерч, парад в своем городе, банкет и прочее чемпионское. Два из трeх всe это сожгут и планы уничтожат. И никому не расскажут», – написал Бодров.