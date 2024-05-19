Кассьерра рассказал, в какой стране оформил свой предыдущий пента-трик

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сообщил, что пента-трик в ворота «Ахмата» (5:1) – не первый в его карьере.
«Кажется, в Голландии однажды со мной было что-то подобное, но я не очень хорошо помню. Точно знаю, что два года назад впервые сделал хет-трик в чемпионате России в составе «Сочи», забрал тогда мяч с собой.
Счастлив, что теперь уношу еще один мяч, уже в футболке «Зенита». Сейчас нужно отдохнуть и как следует подготовиться к субботнему матчу против «Ростова», – сказал Кассьерра.
- Матео играл в Нидерландах за «Аякс» и «Гронинген».
- В России колумбиец с 2021 года.
- Кассьерра – лидер бомбардирской гонки сезона РПЛ (21 гол).