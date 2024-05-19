Кассьерра рассказал, в какой стране оформил свой предыдущий пента-трик

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сообщил, что пента-трик в ворота «Ахмата» (5:1) – не первый в его карьере.

«Кажется, в Голландии однажды со мной было что-то подобное, но я не очень хорошо помню. Точно знаю, что два года назад впервые сделал хет-трик в чемпионате России в составе «Сочи», забрал тогда мяч с собой.

Счастлив, что теперь уношу еще один мяч, уже в футболке «Зенита». Сейчас нужно отдохнуть и как следует подготовиться к субботнему матчу против «Ростова», – сказал Кассьерра.