Кассьерра прокомментировал пента-трик в ворота «Ахмата»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о пента-трике в ворота «Ахмата» (5:1) в 29-м туре РПЛ.
«Очень рад. Безусловно, счастлив. Но для нас было важнее победить. Теперь все мысли о последнем туре. А то, что забил столько голов, здорово.
Мы знали, что нас ждет сложная игра. Возможно, так как мы забили быстрые голы, хозяева начали раскрываться.
Самое важное – отпраздновать титул на финише. У нас есть шансы защитить чемпионское звание. Надеюсь, мы это сделаем. Все эмоции сохраним на матч с «Ростовом», – сказал Матео.
- Кассьерра – лидер бомбардирской гонки РПЛ.
- «Зенит» станет чемпионом, если победит в последнем туре «Ростов», а «Динамо» уступит «Краснодару».
- Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.