Кассьерра прокомментировал пента-трик в ворота «Ахмата»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о пента-трике в ворота «Ахмата» (5:1) в 29-м туре РПЛ.

«Очень рад. Безусловно, счастлив. Но для нас было важнее победить. Теперь все мысли о последнем туре. А то, что забил столько голов, здорово.

Мы знали, что нас ждет сложная игра. Возможно, так как мы забили быстрые голы, хозяева начали раскрываться.

Самое важное – отпраздновать титул на финише. У нас есть шансы защитить чемпионское звание. Надеюсь, мы это сделаем. Все эмоции сохраним на матч с «Ростовом», – сказал Матео.