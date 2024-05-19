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    Кассьерра прокомментировал пента-трик в ворота «Ахмата»

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о пента-трике в ворота «Ахмата» (5:1) в 29-м туре РПЛ.

    «Очень рад. Безусловно, счастлив. Но для нас было важнее победить. Теперь все мысли о последнем туре. А то, что забил столько голов, здорово.

    Мы знали, что нас ждет сложная игра. Возможно, так как мы забили быстрые голы, хозяева начали раскрываться.

    Самое важное – отпраздновать титул на финише. У нас есть шансы защитить чемпионское звание. Надеюсь, мы это сделаем. Все эмоции сохраним на матч с «Ростовом», – сказал Матео.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    WE ARE FOR PETER
    1716149684
    Ростову тоже немало прилетит)
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