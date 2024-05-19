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    • Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Ахматом»

    Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Ахматом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил крупную победу над «Ахматом» (5:1) в 29-м туре РПЛ.

    – Хорошо играли. Забили хорошие первый и второй гол, но, к сожалению, быстро пропустили. Присутствовала некая нервозность, но смогли забить третий, а затем хорошо вошли во второй тайм. Что касается создания моментов и самой игры, то сыграли хорошо. Мы забили много мячей и заслуженно победили.

    – Насколько «Зениту» было важно сегодня одержать уверенную победу?

    – Мы привыкли к критике. А что касается побед и забитых мячей в последних матчах, то их не хватало. Без забитых мячей нет побед, несмотря на то, что обычно играем с большим преимуществом и создаем много моментов. Ребята стараются, но без голов никак не победить и набрать тех очков, которые нам были необходимы. Плюс мы себе еще сами организовали необязательные пенальти, которые, к сожалению, нам не позволили набрать большее количество очков. Сегодня смогли забить и победить. Будем готовиться к следующему матчу. Любая победа важна. Сегодня счет был не так важен, как победа, которая позволяет нам до последнего тура бороться за чемпионство в РПЛ.

    – Кассьерра забил пять мячей. Как‑то отдельно поздравили его или поблагодарили?

    – Нет, он сам себя поздравил. Нечасто встретишь, что в одном матче с очень серьезным соперником, который набрал ход и имеет серьезную серию побед, футболисту удается забить столько мячей. Все его голы получились хорошими.

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    Источник: «Матч ТВ»

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