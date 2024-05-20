Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Гетадарян перечислил 10 плюсов от назначения Станковича в «Спартак»

    Гетадарян перечислил 10 плюсов от назначения Станковича в «Спартак»

    Журналист РБК Грант Гетадарян перечислил десять плюсов от назначения Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

    «Как и в любой конфигурации есть минусы, но в этой ситуации я бы хотел акцентировать внимание на возможностях, которые появляются у клуба и РПЛ.

    1. Лига нуждается в звездах и это критично. В ходе одной из встреч с главой РПЛ Александром Алаевым я говорил, что Лиге нужно стимулировать противостояния личностей, как в свое время в НБА между Мэджиком и Бердом, как в НХЛ между Овечкиным и Кросби. Это очень крутые кейсы для расширения аудитории и притоку бабла. Осталось понять, кого поставить в медийное поле против Станковича. Можно начать с тренеров.

    2. В Россию прилетает работать настоящая европейская звезда. Да пока его тренерские успехи скромнее игровых, но все же.

    3. Станкович становится лицом РПЛ на международной арене.

    4. Ускорение переговоров с потенциальными новичками.

    5. Увеличение внимания к «Спартаку» со стороны скаутов, чего очень сильно добивается Амарал. К РПЛ нет большого интереса со стоны европейских скаутов. Приезд Угальде, Станковича это попытка, в том числе, стимулировать этот интерес.

    6. Стопроцентно в городах, куда будет приезжать Спартак, будет ажиотаж – люди постарше точно захотят посмотреть на Станковича. Масштаб личности для РПЛ высок.

    7. Понятие бренда «Спартака» и соответствие ему. Клуб подошел к назначению и с имиджевой точки зрения. И это в первую очередь итальянский специалист, а не сербский, учитывая образование и карьеру.

    8. Определенно, привезти Станковича в Россию, несмотря на то, что серб очевидно очень лоялен к стране – большая работа. Многие факторы должны были сойтись. Знаю, что переговоры длились не одну и не две недели, но по итогу договорились.

    9. Возможный успех Станковича может подтолкнуть и других европейских тренеров приехать в Россию.

    10. Возможность для Спартака вернуть на стадион часть болельщиков, который по разным причинам перестали ходить на стадион», – написал Гетадарян.

    Новости по теме
    Стало известно, одобрил ли Станкович уход Джикии из «Спартака»
    Федун прокомментировал назначение Станковича в «Спартак» 6
    Венгерский журналист сравнил Станковича и Черчесова 27
    Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:52
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+