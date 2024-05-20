Гетадарян перечислил 10 плюсов от назначения Станковича в «Спартак»

Журналист РБК Грант Гетадарян перечислил десять плюсов от назначения Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Как и в любой конфигурации есть минусы, но в этой ситуации я бы хотел акцентировать внимание на возможностях, которые появляются у клуба и РПЛ.

1. Лига нуждается в звездах и это критично. В ходе одной из встреч с главой РПЛ Александром Алаевым я говорил, что Лиге нужно стимулировать противостояния личностей, как в свое время в НБА между Мэджиком и Бердом, как в НХЛ между Овечкиным и Кросби. Это очень крутые кейсы для расширения аудитории и притоку бабла. Осталось понять, кого поставить в медийное поле против Станковича. Можно начать с тренеров.

2. В Россию прилетает работать настоящая европейская звезда. Да пока его тренерские успехи скромнее игровых, но все же.

3. Станкович становится лицом РПЛ на международной арене.

4. Ускорение переговоров с потенциальными новичками.

5. Увеличение внимания к «Спартаку» со стороны скаутов, чего очень сильно добивается Амарал. К РПЛ нет большого интереса со стоны европейских скаутов. Приезд Угальде, Станковича это попытка, в том числе, стимулировать этот интерес.

6. Стопроцентно в городах, куда будет приезжать Спартак, будет ажиотаж – люди постарше точно захотят посмотреть на Станковича. Масштаб личности для РПЛ высок.

7. Понятие бренда «Спартака» и соответствие ему. Клуб подошел к назначению и с имиджевой точки зрения. И это в первую очередь итальянский специалист, а не сербский, учитывая образование и карьеру.

8. Определенно, привезти Станковича в Россию, несмотря на то, что серб очевидно очень лоялен к стране – большая работа. Многие факторы должны были сойтись. Знаю, что переговоры длились не одну и не две недели, но по итогу договорились.

9. Возможный успех Станковича может подтолкнуть и других европейских тренеров приехать в Россию.

10. Возможность для Спартака вернуть на стадион часть болельщиков, который по разным причинам перестали ходить на стадион», – написал Гетадарян.