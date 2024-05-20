Аленичев ответил на вопрос о «багаже Абаскаля»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев подтвердил, что в текущих результатах красно-белых есть заслуга экс-наставника команды Гильермо Абаскаля.

– После чемпионства «Спартака» Карреры говорили о «багаже Аленичева». Хорошие результаты «Спартака» при Слишковиче – это «багаж Абаскаля»?

– Предсезонную подготовку в январе проводил Абаскаль, в этом большая его заслуга. При смене тренера, как это часто бывает, команда играет намного лучше. И так не только в «Спартаке». Могу привести в пример «Рому», в которой я играл. Но в том, как «Спартак» сейчас выглядит, есть и заслуга Абаскаля.