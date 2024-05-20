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    Аленичев ответил на вопрос о «багаже Абаскаля»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев подтвердил, что в текущих результатах красно-белых есть заслуга экс-наставника команды Гильермо Абаскаля.

    – После чемпионства «Спартака» Карреры говорили о «багаже Аленичева». Хорошие результаты «Спартака» при Слишковиче – это «багаж Абаскаля»?

    – Предсезонную подготовку в январе проводил Абаскаль, в этом большая его заслуга. При смене тренера, как это часто бывает, команда играет намного лучше. И так не только в «Спартаке». Могу привести в пример «Рому», в которой я играл. Но в том, как «Спартак» сейчас выглядит, есть и заслуга Абаскаля.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (5)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1716182163
    Не всегда при смене тренера команда играет лучше - свежий пример Пари Нн. Так что не всё и не везде на багаже держится.
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    Алексей З
    1716188767
    Это клокн , спец по "багажам". "Январскую подготовку проводил Абаскаль , это его заслуга " Где?????? Начали после подготовки : Зенит 0:0 Факел 0:2 Урал 0:0 Динамо 2:1 спасибо Лещук Цска 0:0 Сочи 0:1 Где блдь "багаж" ??? Как твоя заслуга перед Каррерой , так и этот перед Слишковичем. Алень и Абаскаль - два сапога пара.
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    СпорЦмен
    1716193826
    Как был клуб неликвид, так и остался!
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