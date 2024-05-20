Стало известно, одобрил ли Станкович уход Джикии из «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал непродление контракта с защитником Георгием Джикией.

– Кто и как принимал решение расстаться с Джикией?

– Это коллективное решение. Джикия – легенда «Спартака» и российского футбола. Мы посчитали, что сейчас пришел момент закончить этот цикл. Мы очень благодарны ему, и двери «Спартака» всегда для него открыты. Желаем ему удачи в будущем.

Новый тренер Деян Станкович не принимал решения по Джикии. Почему не спросили его? Потому что он сейчас не в Москве, а решение надо было принимать,