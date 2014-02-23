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    Леандро Ринаудо - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Леандро
    Фамилия Ринаудо
    Команда Ливорно
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 1983 (39 лет)
    Рост 191
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливорно 21 1 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 1' -90' Парма (Парма) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    11.05.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    27.04.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 0:2 Лацио (Рим)
    50'
    19.04.2014 1' -90' Милан (Милан) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    32'
    13.04.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:4 Кьево (Верона)
    22.03.2014 30' -90' Торино (Турин) 3:1 Ливорно (Ливорно)
    16.03.2014 82' -90' Ливорно (Ливорно) 2:1 Болонья (Болонья)
    83'
    09.03.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:2 Ливорно (Ливорно)
    02.03.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:1 Наполи (Неаполь)
    23.02.2014 1' -62' Ливорно (Ливорно) 2:3 Верона (Верона)
    16.02.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Ливорно (Ливорно)
    09.02.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:1 Дженоа (Генуя)
    02.02.2014 1' -79' Катания (Катания) 3:3 Ливорно (Ливорно)
    26.01.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    18.01.2014 1' -90' Рома (Рим) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    11.01.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 0:3 Парма (Парма)
    05.01.2014 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    69'
    21.12.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:2 Удинезе (Удине)
    15.12.2013 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    07.12.2013 90' -90' Ливорно (Ливорно) 2:2 Милан (Милан)
    01.12.2013 1' -69' Кьево (Верона) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    24.11.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 0:2 Ювентус (Турин)
    03.11.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    79'
    30.10.2013 51' -90' Ливорно (Ливорно) 3:3 Торино (Турин)
    86'
    27.10.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    20.10.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:2 Сампдория (Генуя)
    06.10.2013 1' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Ливорно (Ливорно)
    90'
    29.09.2013 1' -90' Верона (Верона) 2:1 Ливорно (Ливорно)
    45'
    25.09.2013 83' -90' Ливорно (Ливорно) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    21.09.2013 1' -86' Дженоа (Генуя) 0:0 Ливорно (Ливорно)
    15.09.2013 78' -90' Ливорно (Ливорно) 2:0 Катания (Катания)
    01.09.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:4 Ливорно (Ливорно)
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