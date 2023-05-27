Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Педру Силва - статистика

Завершил карьеру
13 февраля 1997 (29), Лиссабон
#13 | Вратарь
189 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эшторил
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил
3 : 1
27.05.2023
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Каза Пиа
2 : 2
21.05.2023
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Эшторил
2 : 0
15.05.2023
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
1 : 0
06.05.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Эшторил
3 : 0
30.04.2023
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
1 : 0
23.04.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Брага
4 : 1
08.04.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Эшторил
1 : 0
31.03.2023
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
0 : 2
18.03.2023
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Порту
3 : 2
10.03.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Эшторил
0 : 3
04.03.2023
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Спортинг
2 : 0
27.02.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
1 : 3
18.02.2023
Пасуш де Феррейра
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Риу Аве
2 : 0
13.02.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Эшторил
2 : 1
09.02.2023
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Эшторил
0 : 1
04.02.2023
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Фамаликан
1 : 0
29.01.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Маритиму
1 : 0
22.01.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Эшторил
2 : 0
16.01.2023
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Арука
2 : 0
07.01.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Эшторил
0 : 0
29.12.2022
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Санта-Клара
3 : 1
14.11.2022
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Эшторил
1 : 5
06.11.2022
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
1 : 1
30.10.2022
Эшторил
68' - 90'
86'
Португалия. Примейра, 10 тур
Эшторил
0 : 2
22.10.2022
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
07.10.2022
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Шавиш
1 : 1
01.10.2022
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 1
17.09.2022
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Визела
0 : 1
12.09.2022
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
0 : 2
02.09.2022
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 3
26.08.2022
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Эшторил
2 : 2
19.08.2022
Риу Аве
Был в запасе
Главные новости
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
Вчера, 23:23
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
Вчера, 23:14
1
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
Вчера, 22:53
2
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
Вчера, 21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
Вчера, 21:32
8
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
Вчера, 21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
Вчера, 20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
Вчера, 20:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+