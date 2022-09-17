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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Порту
Эшторил - Порту: обзор матча 17 сентября 2022
Эшторил
17.09.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 7 тур
1 : 1
Завершен
Порту
41'
Т. Гувейя
90+9'
М. Тареми (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Порту
Желтая карточка
Б. Виталь
90'
+14
Желтая карточка
Д. Фигейра
90'
+12
Желтая карточка
П. Альвару
90'
+12
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Тареми
86'
Желтая карточка
М. Груйич
Замена
Л. Африко
️️️️
Т. Гувейя
83'
82'
Замена
М. Груйич
️️️️
С. Эустакиу
81'
Замена
Д. Намасо
️️️️
З. Сануси
Вторая желтая
М. Ндиайе
77'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Р. Мартиньш
74'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Ж. Карвалью
73'
72'
Замена
Г. Верон
️️️️
Эванилсон
72'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Р. Консейсау
Замена
А. Маркес
️️️️
Эрисон
67'
59'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
59'
Замена
Галено
️️️️
А. Франку
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
57'
Желтая карточка
Р. Мартиньш
56'
Желтая карточка
М. Ндиайе
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Т. Гувейя
Пас отдал
Жоаозиньо
41'
Желтая карточка
Ж. Карвалью
23'
5'
Желтая карточка
А. Франку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
12
Чику Жеральдеш
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
7
Родригу Мартиньш
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
11
Деле
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Сержинью
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
4-1-3-2
99
Фигейра
5
Виталь
31
Жоаозиньо
22
Сантуш
23
Альвару
19
Ндиайе
12
Карвалью
12
Жеральдеш
7
Гувейя
99
Эрисон
7
Мартиньш
3-4-2-2
99
Кошта
6
Карму
15
Кардосо
3
Пепе
27
Консейсау
8
Урибе
46
Эустакиу
12
Сануси
10
Франку
11
Пепе
9
Эванилсон
9
Тареми
7
Гувейя
44
Африко
44
Африко
7
Гувейя
12
Карвалью
17
Леа Силики
17
Леа Силики
12
Карвалью
7
Мартиньш
20
Араужо
20
Араужо
7
Мартиньш
99
Эрисон
9
Маркес
9
Маркес
99
Эрисон
46
Эустакиу
8
Груйич
8
Груйич
46
Эустакиу
10
Франку
13
Галено
13
Галено
10
Франку
9
Эванилсон
27
Верон
27
Верон
9
Эванилсон
27
Консейсау
11
Мартинес
11
Мартинес
27
Консейсау
12
Сануси
3
Намасо
3
Намасо
12
Сануси
Остались в запасе
Эшторил
Порту
13
Педру Силва
ВР
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
19
Сержинью
ЦП
11
Деле
ЛВ
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
19
Сержинью
ЦП
11
Деле
ЛВ
7
Беншимоль
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Эшторил - Порту
7
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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