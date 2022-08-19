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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Риу Аве
Эшторил - Риу Аве: обзор матча 19 августа 2022
Эшторил
19.08.2022, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 3 тур
2 : 2
Завершен
Риу Аве
6'
Р. Мартиньш
80'
Т. Гувейя
61'
Коштинья
73'
Азиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Риу Аве
90'
+5
Красная карточка
Ж. Феррейра
Желтая карточка
Б. Виталь
90'
+4
Желтая карточка
М. Ндиайе
90'
+2
Замена
Т. Араужо
️️️️
Ч. Жеральдеш
89'
87'
Замена
U.
️️️️
J.
83'
Желтая карточка
P. Vitor
ГОЛ! 2:2!
Т. Гувейя
Пас отдал
Л. Розье
80'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Р. Мартиньш
77'
Замена
М. Ндиайе
️️️️
Д. Леа Силики
77'
76'
Замена
L. Ruiz
️️️️
Азиз
76'
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Коштинья
73'
ГОЛ! 1:2!
Азиз
Пас отдал
J.
Желтая карточка
Беншимоль
67'
62'
Замена
P. Vitor
️️️️
П. Амарал
61'
ГОЛ! 1:1!
Коштинья
Пас отдал
П. Амарал
Замена
Беншимоль
️️️️
А. Гомес
57'
46'
Замена
А. Удрхири
️️️️
В. Гомеш
22'
Желтая карточка
П. Амарал
Желтая карточка
Т. Гувейя
14'
11'
Желтая карточка
Р. Панталон
ГОЛ! 1:0!
Р. Мартиньш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
Тиагу Сантуш
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
7
Родригу Мартиньш
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
10
Joca
ЦП
6
Гуга
АП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
20
Коштинья
ЦФ
9
Азиз
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ЦП
19
Сержинью
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
7
Беншимоль
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
99
Элиас Ахури
ЦФ
Риу Аве
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
4-2-3-1
99
Фигейра
22
Сантуш
23
Альвару
31
Жоаозиньо
5
Виталь
17
Леа Силики
32
Розье
11
Гомес
12
Жеральдеш
7
Гувейя
7
Мартиньш
4-2-1-3
91
Джонатан
33
Сантос
3
Нобрега
42
Панталон
24
Амарал
8
Гомеш
10
6
Гуга
9
Азиз
20
Коштинья
11
17
Леа Силики
19
Ндиайе
19
Ндиайе
17
Леа Силики
11
Гомес
7
Беншимоль
7
Беншимоль
11
Гомес
12
Жеральдеш
20
Араужо
20
Араужо
12
Жеральдеш
7
Мартиньш
20
Карлос
20
Карлос
7
Мартиньш
20
Коштинья
13
Феррейра
13
Феррейра
20
Коштинья
8
Гомеш
6
Удрхири
6
Удрхири
8
Гомеш
24
Амарал
7
7
24
Амарал
10
17
17
10
9
Азиз
11
11
9
Азиз
Остались в запасе
Эшторил
Риу Аве
13
Педру Силва
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Сержинью
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
99
Элиас Ахури
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
3
Патрик Вильям
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Сержинью
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
99
Элиас Ахури
ЦФ
Остались в запасе
3
Патрик Вильям
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Эшторил - Риу Аве
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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