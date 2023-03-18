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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Шавиш
Эшторил - Шавиш: обзор матча 18 марта 2023
Эшторил
18.03.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 25 тур
0 : 2
Завершен
Шавиш
31'
С. Витория (П)
68'
Ж. Тейшейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Шавиш
Желтая карточка
Ж. Карвалью
85'
Желтая карточка
Д. Леа Силики
85'
82'
Желтая карточка
С. Сарр
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Т. Гувейя
82'
79'
Замена
С. Сарр
️️️️
Гима
79'
Замена
Л. Сингх
️️️️
Бенни
Замена
А. Маркес
️️️️
Р. Гитан
72'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Кассиано
72'
Вторая желтая
Жоаозиньо
70'
68'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ж. Тейшейра
67'
Замена
Жо
️️️️
Жуниньо
67'
Замена
И. Абасс
️️️️
Эуллер
66'
Желтая карточка
Гима
Замена
М. Ндиайе
️️️️
К. Эдуардо
62'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
J. Gamboa
62'
Желтая карточка
Жоаозиньо
60'
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Витория
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
16
João Gamboa
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
99
Рафик Гитан
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
16
Эуллер
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
21
Гима
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
7
Бенни
ПВ
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
19
Мор Ндиайе
ОП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Шавиш
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
47
Гилерме
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
7
Исса Абасс
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
99
Жо
ЦФ
4-1-3-2
99
Фигейра
23
Альвару
17
Мешер
31
Жоаозиньо
22
Сантуш
16
12
Карвалью
99
Гитан
7
Гувейя
90
Кассиано
96
Эдуардо
3-2-3-2
28
Витор
19
Витория
26
Понк
20
Монте
5
Ланга
16
Эуллер
10
Мендеш
21
Гима
18
Тейшейра
7
Бенни
23
Жуниньо
96
Эдуардо
19
Ндиайе
19
Ндиайе
96
Эдуардо
16
17
Леа Силики
17
Леа Силики
16
99
Гитан
9
Маркес
9
Маркес
99
Гитан
7
Гувейя
20
Карлос
20
Карлос
7
Гувейя
90
Кассиано
20
Араужо
20
Араужо
90
Кассиано
21
Гима
6
Сарр
6
Сарр
21
Гима
7
Бенни
11
Сингх
11
Сингх
7
Бенни
16
Эуллер
7
Абасс
7
Абасс
16
Эуллер
23
Жуниньо
99
Жо
99
Жо
23
Жуниньо
Остались в запасе
Эшторил
Шавиш
13
Педру Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
47
Гилерме
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
Остались в запасе
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
47
Гилерме
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Эшторил - Шавиш
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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