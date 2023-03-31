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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Жил Висенте
Эшторил - Жил Висенте: обзор матча 31 марта 2023
Эшторил
31.03.2023, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 26 тур
1 : 0
Завершен
Жил Висенте
1'
А. Маркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Жил Висенте
Желтая карточка
Д. Фигейра
90'
+4
Замена
Кассиано
️️️️
Ж. Карвалью
88'
Замена
J. Gamboa
️️️️
Ж. Маркеш
88'
Желтая карточка
Р. Мартиньш
84'
83'
Замена
Г. Перейра
️️️️
З. Карлуш
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
К. Эдуардо
83'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
А. Маркес
70'
70'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
П. Тиба
Желтая карточка
П. Альвару
57'
56'
Замена
Марлон
️️️️
Х. Боселли
33'
Желтая карточка
Р. Фернандеш
Желтая карточка
Ж. Карвалью
21'
12'
Желтая карточка
З. Карлуш
ГОЛ! 1:0!
А. Маркес
Пас отдал
Ж. Карвалью
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
12
Жоао Карвалью
АП
33
Жоау Маркеш
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
25
Педру Тиба
ЦП
77
Мурило
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
16
João Gamboa
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
90
Кассиано
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
11
Марлон
ЛВ
20
Билел Ауашерия
ПВ
3-1-3-3
99
Фигейра
23
Альвару
5
Виталь
22
Сантуш
19
Ндиайе
12
Карвалью
33
Маркеш
7
Гувейя
96
Эдуардо
20
Араужо
9
Маркес
4-1-2-2
42
Эндрю
44
Араужо
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
3
Марин
6
Карвальо
25
Педру Тиба
77
Мурило
21
Боселли
19
Фуджимото
33
Маркеш
16
16
33
Маркеш
96
Эдуардо
7
Мартиньш
7
Мартиньш
96
Эдуардо
12
Карвалью
90
Кассиано
90
Кассиано
12
Карвалью
9
Маркес
20
Карлос
20
Карлос
9
Маркес
2
Зе Карлуш
55
Перейра
55
Перейра
2
Зе Карлуш
21
Боселли
11
Марлон
11
Марлон
21
Боселли
25
Педру Тиба
20
Ауашерия
20
Ауашерия
25
Педру Тиба
Остались в запасе
Эшторил
Жил Висенте
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
27
Карраша
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
27
Карраша
ПЗ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Эшторил - Жил Висенте
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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