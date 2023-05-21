Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Эшторил
Каза Пиа - Эшторил: обзор матча 21 мая 2023
Каза Пиа
21.05.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 33 тур
2 : 2
Завершен
Эшторил
85'
Ф. Кардосо (П)
90+5'
С. Годвин (П)
74'
Кассиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Эшторил
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Годвин
90'
+5
Замена
E. Fereira
️️️️
Ю. Сома
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Жоаозиньо
90'
Замена
Деле
️️️️
Р. Мартиньш
90'
Замена
Л. Африко
️️️️
J. Gamboa
86'
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Кардосо
85'
84'
Желтая карточка
Б. Виталь
Замена
Н. Золотич
️️️️
Бени
82'
81'
Замена
Ж. Маркеш
️️️️
Р. Гитан
Замена
Клейтон
️️️️
Д. Пинту
80'
Замена
Куни
️️️️
D. Poloni
79'
77'
Желтая карточка
Кассиано
74'
ГОЛ! 0:1!
Кассиано
Пас отдал
Т. Сантуш
58'
Желтая карточка
Ж. Карвалью
58'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
К. Эдуардо
Замена
J. Nunes
️️️️
Ф. Варела
46'
34'
Желтая карточка
Р. Гитан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
77
Савиур Годвин
ЛВ
16
Бени
ЦП
8
Диогу Пинту
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
16
João Gamboa
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
12
Жоао Карвалью
АП
90
Кассиано
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
10
Куни
АП
90
Клейтон
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
17
Мешер
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
19
Мор Ндиайе
ОП
12
Чику Жеральдеш
АП
33
Жоау Маркеш
АП
20
Жоао Карлос
ЦФ
4-2-2-2
33
15
Лелу
13
31
15
Варела
16
Бени
8
Пинту
77
Годвин
7
Сома
18
27
Кардосо
4-1-3-2
13
Силва
22
Сантуш
5
Виталь
31
Жоаозиньо
23
Альвару
16
99
Гитан
12
Карвалью
7
Мартиньш
96
Эдуардо
90
Кассиано
15
Варела
30
30
15
Варела
16
Бени
44
Золотич
44
Золотич
16
Бени
7
Сома
2
2
7
Сома
31
10
Куни
10
Куни
31
8
Пинту
90
Клейтон
90
Клейтон
8
Пинту
16
44
Африко
44
Африко
16
96
Эдуардо
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
96
Эдуардо
99
Гитан
33
Маркеш
33
Маркеш
99
Гитан
7
Мартиньш
11
Деле
11
Деле
7
Мартиньш
Остались в запасе
Каза Пиа
Эшторил
1
Lucas Paes
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
99
Даниэль Фигейра
ВР
17
Мешер
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
17
Мешер
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Каза Пиа - Эшторил
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
Новости команд
Все
Каза Пиа
Эшторил
ЦСКА рассмотрит подписание бразильца из чемпионата Португалии
25 ноября
2
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
ЦСКА рассмотрит подписание бразильца из чемпионата Португалии
25 ноября
2
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
«Каза Пиа» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2026
17 августа
«Каза Пия» – «Бенфика»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Португалии 2026/2027
16 августа
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+