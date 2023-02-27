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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Эшторил
Спортинг - Эшторил: обзор матча 27 февраля 2023
Спортинг
27.02.2023, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 22 тур
2 : 0
Завершен
Эшторил
40'
Э. Бельерин
51'
Тринкау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Эшторил
Замена
М. Танлонго
️️️️
П. Гонсалвеш
82'
79'
Замена
Ж. Маркеш
️️️️
Жоаозиньо
79'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Ж. Карвалью
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Э. Бельерин
77'
Замена
А. Гомес
️️️️
Н. Сантуш
77'
69'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Т. Гувейя
69'
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
Р. Гитан
Замена
Г. Инасиу
️️️️
С. Коатес
68'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Паулинью
68'
57'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Ч. Жеральдеш
ГОЛ! 2:0!
Тринкау
Пас отдал
Н. Сантуш
51'
ГОЛ! 1:0!
Э. Бельерин
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
16
João Gamboa
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
12
Чику Жеральдеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
19
Мор Ндиайе
ОП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
20
Жоао Карлос
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Адан
6
Сент-Джуст
2
Рейс
4
Коатес
2
Бельерин
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
26
Паулинью
7
Тринкау
11
Сантуш
4-1-3-2
99
Фигейра
22
Сантуш
17
Мешер
31
Жоаозиньо
23
Альвару
16
7
Гувейя
99
Гитан
12
Жеральдеш
90
Кассиано
12
Карвалью
4
Коатес
25
Инасиу
25
Инасиу
4
Коатес
2
Бельерин
47
Эшгайю
47
Эшгайю
2
Бельерин
28
Гонсалвеш
16
Танлонго
16
Танлонго
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
11
Гомес
11
Гомес
11
Сантуш
26
Паулинью
9
Шермити
9
Шермити
26
Паулинью
12
Жеральдеш
17
Леа Силики
17
Леа Силики
12
Жеральдеш
31
Жоаозиньо
33
Маркеш
33
Маркеш
31
Жоаозиньо
99
Гитан
7
Мартиньш
7
Мартиньш
99
Гитан
12
Карвалью
20
Карлос
20
Карлос
12
Карвалью
7
Гувейя
20
Араужо
20
Араужо
7
Гувейя
Остались в запасе
Спортинг
Эшторил
20
Франко Исраэль
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
18
Матеуш Фернандеш
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
13
Педру Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
18
Матеуш Фернандеш
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Спортинг - Эшторил
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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