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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Санта-Клара
Эшторил - Санта-Клара: обзор матча 30 апреля 2023
Эшторил
30.04.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 30 тур
3 : 0
Завершен
Санта-Клара
17'
А. Маркес
34'
К. Эдуардо (П)
89'
Р. Мартиньш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Санта-Клара
90'
+2
Желтая карточка
Б. Жордау
Желтая карточка
Т. Сантуш
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Р. Мартиньш
89'
Замена
Ж. Маркеш
️️️️
J. Gamboa
84'
Желтая карточка
Т. Араужо
82'
76'
Замена
Андрезинью
️️️️
Адриано
Замена
М. Ндиайе
️️️️
Р. Гитан
74'
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
Т. Гувейя
74'
Замена
Кассиано
️️️️
А. Маркес
67'
Замена
Т. Араужо
️️️️
К. Эдуардо
67'
Желтая карточка
К. Эдуардо
66'
65'
Замена
Рилдо
️️️️
П. Энрике
Желтая карточка
J. Gamboa
60'
46'
Замена
Г. Силва
️️️️
C.
46'
Замена
К. Тагава
️️️️
М. Баби
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Эдуардо
34'
22'
Желтая карточка
П. Энрике
ГОЛ! 1:0!
А. Маркес
Пас отдал
Р. Гитан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
16
João Gamboa
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
99
Рафик Гитан
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
21
Рикардинью
ЛВ
2
Аллано
ЛВ
20
Адриано
ОП
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Costinha
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
19
Мор Ндиайе
ОП
12
Чику Жеральдеш
АП
33
Жоау Маркеш
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Санта-Клара
74
Marcos Díaz
ВР
32
МТ
ЛЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
37
Рилдо
АП
10
Андрезинью
ПВ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
4-1-3-2
99
Фигейра
5
Виталь
23
Альвару
31
Жоаозиньо
22
Сантуш
16
12
Карвалью
99
Гитан
7
Гувейя
96
Эдуардо
9
Маркес
4-1-2-2-1
12
Батиста
14
Нану
3
Боатенг
23
Энрике
40
Ногейра
20
Адриано
6
Жордау
10
21
Рикардинью
2
Аллано
17
Баби
99
Гитан
19
Ндиайе
19
Ндиайе
99
Гитан
16
33
Маркеш
33
Маркеш
16
7
Гувейя
7
Мартиньш
7
Мартиньш
7
Гувейя
96
Эдуардо
20
Араужо
20
Араужо
96
Эдуардо
9
Маркес
90
Кассиано
90
Кассиано
9
Маркес
23
Энрике
37
Рилдо
37
Рилдо
23
Энрике
20
Адриано
10
Андрезинью
10
Андрезинью
20
Адриано
17
Баби
11
Тагава
11
Тагава
17
Баби
10
11
Силва
11
Силва
10
Остались в запасе
Эшторил
Санта-Клара
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
АП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
74
Marcos Díaz
ВР
32
МТ
ЛЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
АП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Остались в запасе
74
Marcos Díaz
ВР
32
МТ
ЛЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Эшторил - Санта-Клара
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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