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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Эшторил
Фамаликан - Эшторил: обзор матча 29 января 2023
Фамаликан
29.01.2023, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 18 тур
1 : 0
Завершен
Эшторил
54'
С. Коломбатто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Эшторил
Желтая карточка
Г. Ассунсао
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Д. Леа Силики
Замена
Г. Са
️️️️
И. Родригес
90'
+3
Замена
Пабло
️️️️
А. Добре
89'
Замена
Л. Санка
️️️️
И. Хайме
84'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
З. Юссуф
84'
83'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Т. Сантуш
82'
Замена
Ш. Дело
️️️️
Мешер
78'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Т. Гувейя
73'
Желтая карточка
Мешер
Желтая карточка
А. Пенетра
72'
68'
Замена
М. Руаи
️️️️
Р. Мартиньш
68'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
П. Альвару
64'
Желтая карточка
Жоаозиньо
64'
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
Желтая карточка
Ф. Моура
57'
ГОЛ! 1:0!
С. Коломбатто
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
29
Алекс Добре
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
12
Жоао Карвалью
АП
12
Чику Жеральдеш
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Густаво Са
АП
11
Леандру Санка
ПВ
19
Пабло
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
91
Мабрук Руаи
ОП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Жуниор
74
Моура
5
Пенетра
4
Михай
5
Риччели
11
Коломбатто
28
Юссуф
29
Добре
24
Хайме
7
Родригес
29
Кадис
3-2-3-2
99
Фигейра
5
Виталь
23
Альвару
17
Мешер
22
Сантуш
31
Жоаозиньо
7
Гувейя
12
Жеральдеш
7
Мартиньш
90
Кассиано
12
Карвалью
28
Юссуф
12
Ассунсао
12
Ассунсао
28
Юссуф
7
Родригес
8
Са
8
Са
7
Родригес
24
Хайме
11
Санка
11
Санка
24
Хайме
29
Добре
19
Пабло
19
Пабло
29
Добре
17
Мешер
18
Дело
18
Дело
17
Мешер
7
Мартиньш
91
Руаи
91
Руаи
7
Мартиньш
23
Альвару
17
Леа Силики
17
Леа Силики
23
Альвару
22
Сантуш
20
Араужо
20
Араужо
22
Сантуш
7
Гувейя
20
Карлос
20
Карлос
7
Гувейя
Остались в запасе
Фамаликан
Эшторил
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
13
Педру Силва
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Фамаликан - Эшторил
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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