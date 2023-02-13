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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Эшторил
Риу Аве - Эшторил: обзор матча 13 февраля 2023
Риу Аве
13.02.2023, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 20 тур
2 : 0
Завершен
Эшторил
65'
А. Перейра (П)
90+5'
Ж. Грака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Эшторил
Желтая карточка
А. Самарис
90'
+8
ГОЛ! 2:0!
Ж. Грака
90'
+5
Желтая карточка
Савио
90'
+3
86'
Желтая карточка
К. Эдуардо
83'
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
Т. Гувейя
83'
Замена
Т. Сантуш
️️️️
Ш. Дело
Желтая карточка
Жозуэ
79'
Замена
М. Нобрега
️️️️
Э. Боатенг
76'
Замена
Эрнани
️️️️
F. Ronaldo
76'
73'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
J. Gamboa
73'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Ч. Жеральдеш
Желтая карточка
Ж. Грака
71'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Перейра
65'
64'
Желтая карточка
Мешер
Замена
А. Перейра
️️️️
L. Ruiz
61'
Замена
Савио
️️️️
П. Вильям
61'
61'
Замена
М. Ндиайе
️️️️
Т. Араужо
Замена
Ж. Грака
️️️️
М. Баэса
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
42
Ренато Панталон
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Гуга
АП
8
Мигель Баэса
АП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
17
Мешер
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
12
Чику Жеральдеш
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
90
Кассиано
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
11
Bruno Ventura
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
19
Мор Ндиайе
ОП
33
Жоау Маркеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
20
Жоао Карлос
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
4-1-2-3
91
Джонатан
42
Панталон
3
Вильям
23
Жозуэ
20
Коштинья
22
Самарис
8
Баэса
6
Гуга
11
9
Боатенг
11
4-1-3-2
99
Фигейра
23
Альвару
31
Жоаозиньо
18
Дело
17
Мешер
16
7
Гувейя
12
Жеральдеш
12
Карвалью
20
Араужо
90
Кассиано
3
Вильям
16
Савио
16
Савио
3
Вильям
9
Боатенг
3
Нобрега
3
Нобрега
9
Боатенг
8
Баэса
21
Грака
21
Грака
8
Баэса
11
95
Перейра
95
Перейра
11
11
27
Эрнани
27
Эрнани
11
18
Дело
22
Сантуш
22
Сантуш
18
Дело
20
Араужо
19
Ндиайе
19
Ндиайе
20
Араужо
7
Гувейя
7
Мартиньш
7
Мартиньш
7
Гувейя
16
20
Карлос
20
Карлос
16
12
Жеральдеш
96
Эдуардо
96
Эдуардо
12
Жеральдеш
Остались в запасе
Риу Аве
Эшторил
11
Bruno Ventura
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
13
Педру Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
33
Жоау Маркеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
11
Bruno Ventura
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
33
Жоау Маркеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Риу Аве - Эшторил
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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