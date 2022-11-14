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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Эшторил
Санта-Клара - Эшторил: обзор матча 14 ноября 2022
Санта-Клара
14.11.2022, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 13 тур
3 : 1
Завершен
Эшторил
23'
К. Тассано
43'
М. Баби
70'
К. Боатенг
18'
Д. Леа Силики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Эшторил
Замена
Рилдо
️️️️
Б. Алмейда
87'
Желтая карточка
К. Боатенг
83'
82'
Замена
Беншимоль
️️️️
Т. Араужо
82'
Замена
Ш. Дело
️️️️
Т. Гувейя
Замена
Андрезинью
️️️️
В. Бобсин
75'
Замена
Р. Валенте
️️️️
Г. Силва
75'
Замена
К. Тагава
️️️️
М. Баби
74'
ГОЛ! 3:1!
К. Боатенг
Пас отдал
Б. Алмейда
70'
Замена
А. Карвальо
️️️️
Адриано
67'
Желтая карточка
Адриано
65'
46'
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
Эрисон
46'
Замена
А. Маркес
️️️️
Д. Леа Силики
Желтая карточка
Г. Силва
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Баби
Пас отдал
Б. Алмейда
43'
ГОЛ! 1:1!
К. Тассано
23'
22'
Желтая карточка
Д. Леа Силики
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Леа Силики
Пас отдал
Т. Гувейя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
8
Виктор Бобсин
ОП
20
Адриано
ОП
21
Рикардинью
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
17
Мешер
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
32
Лорейн Розье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
99
Эрисон
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Санта-Клара
33
Пауло
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
10
Андрезинью
ЦП
15
Родригу Валенте
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
37
Рилдо
АП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦП
19
Сержинью
ЦП
91
Мабрук Руаи
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
7
Родригу Мартиньш
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
4-2-1-3
12
Батиста
95
Санья
3
Боатенг
17
Тассано
6
Кинтилья
8
Бобсин
20
Адриано
8
Алмейда
17
Баби
11
Силва
21
Рикардинью
3-1-2-2-2
99
Фигейра
17
Мешер
5
Виталь
22
Сантуш
19
Ндиайе
32
Розье
17
Леа Силики
7
Гувейя
12
Карвалью
20
Араужо
99
Эрисон
20
Адриано
8
Карвальо
8
Карвальо
20
Адриано
8
Бобсин
10
Андрезинью
10
Андрезинью
8
Бобсин
11
Силва
15
Валенте
15
Валенте
11
Силва
8
Алмейда
37
Рилдо
37
Рилдо
8
Алмейда
17
Баби
11
Тагава
11
Тагава
17
Баби
7
Гувейя
18
Дело
18
Дело
7
Гувейя
17
Леа Силики
9
Маркес
9
Маркес
17
Леа Силики
99
Эрисон
7
Мартиньш
7
Мартиньш
99
Эрисон
20
Араужо
7
Беншимоль
7
Беншимоль
20
Араужо
Остались в запасе
Санта-Клара
Эшторил
33
Пауло
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
13
Педру Силва
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
19
Сержинью
ЦП
91
Мабрук Руаи
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
33
Пауло
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
19
Сержинью
ЦП
91
Мабрук Руаи
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Санта-Клара - Эшторил
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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