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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Эшторил
Шавиш - Эшторил: обзор матча 01 октября 2022
Шавиш
01.10.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 8 тур
1 : 1
Завершен
Эшторил
39'
Э. Эрнандес
39'
Э. Эрнандес
76'
Р. Мартиньш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Эшторил
85'
Замена
Ш. Дело
️️️️
Р. Мартиньш
79'
Желтая карточка
Л. Розье
76'
ГОЛ! 2:1!
Р. Мартиньш
Пас отдал
Т. Гувейя
Замена
С. Сарр
️️️️
Ж. Мендеш
69'
Замена
И. Абасс
️️️️
Х. Арриба
69'
65'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Ж. Карвалью
65'
Замена
А. Маркес
️️️️
Эрисон
Замена
Л. Сингх
️️️️
Жуниньо
59'
53'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Жоаозиньо
42'
Желтая карточка
Ж. Карвалью
ГОЛ! 2:0!
Э. Эрнандес
Пас отдал
Ж. Тейшейра
39'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эрнандес
Пас отдал
Ж. Тейшейра
39'
Желтая карточка
Гима
36'
Желтая карточка
Б. Ланга
28'
25'
Пенальти не реализован!
Ч. Жеральдеш
Желтая карточка
К. Понк
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
77
Жоау Коррейя
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
5
Бруну Ланга
ЦЗ
21
Гима
ЦП
19
Хонни Арриба
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
23
Жуниньо
ЦФ
10
Жоау Мендеш
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
Тиагу Сантуш
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
7
Родригу Мартиньш
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
11
Лютер Сингх
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
70
Элдер Морим
ЦП
9
Patrick
ЦФ
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
18
Шакил Дело
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Сержинью
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
4-3-3
28
Витор
77
Коррейя
26
Понк
5
Ланга
20
Монте
21
Гима
19
Арриба
18
Тейшейра
23
Эрнандес
10
Мендеш
23
Жуниньо
4-1-3-2
99
Фигейра
23
Альвару
5
Виталь
31
Жоаозиньо
22
Сантуш
32
Розье
7
Гувейя
12
Карвалью
12
Жеральдеш
99
Эрисон
7
Мартиньш
10
Мендеш
6
Сарр
6
Сарр
10
Мендеш
19
Арриба
7
Абасс
7
Абасс
19
Арриба
23
Жуниньо
11
Сингх
11
Сингх
23
Жуниньо
7
Мартиньш
18
Дело
18
Дело
7
Мартиньш
12
Карвалью
17
Леа Силики
17
Леа Силики
12
Карвалью
31
Жоаозиньо
20
Араужо
20
Араужо
31
Жоаозиньо
99
Эрисон
9
Маркес
9
Маркес
99
Эрисон
Остались в запасе
Шавиш
Эшторил
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ЦЗ
70
Элдер Морим
ЦП
9
Patrick
ЦФ
44
Лукас Африко
ЦЗ
13
Педру Силва
ВР
19
Сержинью
ЦП
11
Деле
ЛВ
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ЦЗ
70
Элдер Морим
ЦП
9
Patrick
ЦФ
Остались в запасе
44
Лукас Африко
ЦЗ
13
Педру Силва
ВР
19
Сержинью
ЦП
11
Деле
ЛВ
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Шавиш - Эшторил
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
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