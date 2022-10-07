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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Эшторил
Жил Висенте - Эшторил: обзор матча 07 октября 2022
Жил Висенте
07.10.2022, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 9 тур
0 : 1
Завершен
Эшторил
90+6'
Д. Леа Силики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Эшторил
Желтая карточка
К. Вильодрес
90'
+13
90'
+10
Желтая карточка
Т. Гувейя
Желтая карточка
Э. Сантана
90'
+7
90'
+6
ГОЛ! 0:1!
Д. Леа Силики
90'
+5
Желтая карточка
Деле
Желтая карточка
В. Карвальо
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Д. Леа Силики
90'
+1
Замена
Беншимоль
️️️️
Эрисон
83'
Замена
М. Ндиайе
️️️️
Ж. Карвалью
Замена
M. Arai
️️️️
Мурило
81'
Замена
Э. Сантана
️️️️
К. Фуджимото
75'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
П. Тиба
69'
62'
Замена
Деле
️️️️
Р. Мартиньш
62'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Ч. Жеральдеш
51'
Желтая карточка
П. Альвару
Замена
К. Вильодрес
️️️️
Х. Боселли
46'
Желтая карточка
Ф. Наварро
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
25
Педру Тиба
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
77
Мурило
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
99
Эрисон
ЦФ
7
Родригу Мартиньш
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Жил Висенте
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
10
Кевин Вильодрес
ЦП
8
Матеус Буэно
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
18
Шакил Дело
ЦП
19
Сержинью
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Мор Ндиайе
ЦП
7
Беншимоль
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
4-1-1-2-3
3
Марин
3
Кунья
26
Фернандеш
6
6
Карвальо
25
Педру Тиба
19
Фуджимото
21
Боселли
42
Эндрю
9
Наварро
77
Мурило
4-1-3-2
99
Фигейра
5
Виталь
31
Жоаозиньо
22
Сантуш
23
Альвару
32
Розье
7
Гувейя
12
Карвалью
12
Жеральдеш
7
Мартиньш
99
Эрисон
25
Педру Тиба
8
Абурджания
8
Абурджания
25
Педру Тиба
77
Мурило
17
17
77
Мурило
21
Боселли
10
Вильодрес
10
Вильодрес
21
Боселли
19
Фуджимото
93
Сантана
93
Сантана
19
Фуджимото
12
Жеральдеш
17
Леа Силики
17
Леа Силики
12
Жеральдеш
12
Карвалью
19
Ндиайе
19
Ндиайе
12
Карвалью
7
Мартиньш
11
Деле
11
Деле
7
Мартиньш
99
Эрисон
7
Беншимоль
7
Беншимоль
99
Эрисон
Остались в запасе
Жил Висенте
Эшторил
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
8
Матеус Буэно
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
44
Лукас Африко
ЦЗ
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦП
19
Сержинью
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
8
Матеус Буэно
ЦФ
Остались в запасе
44
Лукас Африко
ЦЗ
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦП
19
Сержинью
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Жил Висенте - Эшторил
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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