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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Спортинг
Эшторил - Спортинг: обзор матча 02 сентября 2022
Эшторил
02.09.2022, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 5 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
13'
Д. Сент-Джуст
21'
М. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Спортинг
90'
+3
Желтая карточка
И. Фатаву
Желтая карточка
Д. Леа Силики
90'
+3
89'
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Угарте
88'
Желтая карточка
М. Угарте
88'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
П. Порро
88'
Замена
И. Фатаву
️️️️
П. Гонсалвеш
86'
Желтая карточка
П. Порро
Желтая карточка
Т. Гувейя
84'
83'
Желтая карточка
С. Коатес
Желтая карточка
П. Альвару
81'
78'
Желтая карточка
Рочинья
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
М. Ндиайе
77'
77'
Замена
Л. Нету
️️️️
Д. Сент-Джуст
Желтая карточка
Б. Виталь
73'
Желтая карточка
М. Ндиайе
68'
Замена
Эрисон
️️️️
Р. Мартиньш
68'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
Ч. Жеральдеш
68'
66'
Желтая карточка
А. Адан
57'
Желтая карточка
М. Эдвардс
57'
Замена
Рочинья
️️️️
М. Эдвардс
Замена
Беншимоль
️️️️
Ж. Карлос
39'
21'
ГОЛ! 0:2!
М. Эдвардс
Пас отдал
П. Гонсалвеш
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сент-Джуст
Пас отдал
П. Гонсалвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
19
Мор Ндиайе
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Жоао Карлос
ЦФ
7
Родригу Мартиньш
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Сержинью
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Беншимоль
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
4-2-2-2
99
Фигейра
23
Альвару
31
Жоаозиньо
22
Сантуш
5
Виталь
32
Розье
19
Ндиайе
12
Жеральдеш
7
Гувейя
7
Мартиньш
20
Карлос
4-2-1-1-2
1
Адан
23
Порро
2
Рейс
6
Сент-Джуст
4
Коатес
5
Морита
5
Угарте
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
11
Сантуш
7
Тринкау
19
Ндиайе
17
Леа Силики
17
Леа Силики
19
Ндиайе
12
Жеральдеш
12
Карвалью
12
Карвалью
12
Жеральдеш
20
Карлос
7
Беншимоль
7
Беншимоль
20
Карлос
7
Мартиньш
99
Эрисон
99
Эрисон
7
Мартиньш
6
Сент-Джуст
13
Нету
13
Нету
6
Сент-Джуст
23
Порро
47
Эшгайю
47
Эшгайю
23
Порро
5
Угарте
14
Александропулос
14
Александропулос
5
Угарте
28
Гонсалвеш
7
Фатаву
7
Фатаву
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
10
Рочинья
10
Рочинья
10
Эдвардс
Остались в запасе
Эшторил
Спортинг
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦП
19
Сержинью
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
20
Франко Исраэль
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦП
19
Сержинью
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Эшторил - Спортинг
5
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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