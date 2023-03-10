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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Эшторил
Порту - Эшторил: обзор матча 10 марта 2023
Порту
10.03.2023, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 24 тур
3 : 2
Завершен
Эшторил
9'
М. Груйич
31'
А. Франку
73'
М. Тареми (П)
27'
Т. Гувейя
67'
Ч. Жеральдеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Эшторил
90'
+6
Вторая желтая
Ч. Жеральдеш
Желтая карточка
Галено
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
J. Gamboa
90'
+2
Замена
М. Ндиайе
️️️️
Ж. Карвалью
90'
+2
Замена
Ж. Карлос
️️️️
J. Gamboa
79'
Замена
А. Маркес
️️️️
Кассиано
74'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Р. Гитан
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Тареми
73'
Замена
Галено
️️️️
С. Эустакиу
69'
Замена
М. Тареми
️️️️
Т. Мартинес
69'
Желтая карточка
Пепе
67'
67'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ч. Жеральдеш
Замена
Р. Консейсау
️️️️
Ж. Мариу
56'
53'
Желтая карточка
Т. Сантуш
Замена
М. Урибе
️️️️
М. Груйич
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Франку
31'
27'
ГОЛ! 1:1!
Т. Гувейя
Пас отдал
Ж. Карвалью
20'
Желтая карточка
Кассиано
15'
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
ГОЛ! 1:0!
М. Груйич
Пас отдал
Т. Мартинес
9'
Желтая карточка
М. Груйич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
25
Отавио
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
17
Мешер
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
16
João Gamboa
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
12
Жоао Карвалью
АП
99
Рафик Гитан
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
90
Кассиано
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Габриэль Верон
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
19
Мор Ндиайе
ОП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
4-2-2-2
99
Кошта
12
Сануси
3
Пепе
15
Кардосо
17
Мариу
46
Эустакиу
8
Груйич
25
Отавио
10
Франку
3
Намасо
11
Мартинес
3-1-3-3
99
Фигейра
22
Сантуш
23
Альвару
17
Мешер
16
7
Гувейя
99
Гитан
12
Карвалью
20
Араужо
90
Кассиано
12
Жеральдеш
17
Мариу
27
Консейсау
27
Консейсау
17
Мариу
8
Груйич
8
Урибе
8
Урибе
8
Груйич
46
Эустакиу
13
Галено
13
Галено
46
Эустакиу
11
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
11
Мартинес
12
Карвалью
19
Ндиайе
19
Ндиайе
12
Карвалью
90
Кассиано
9
Маркес
9
Маркес
90
Кассиано
99
Гитан
96
Эдуардо
96
Эдуардо
99
Гитан
16
20
Карлос
20
Карлос
16
Остались в запасе
Порту
Эшторил
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
27
Габриэль Верон
ПВ
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Порту - Эшторил
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
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