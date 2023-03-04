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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Визела
Эшторил - Визела: обзор матча 04 марта 2023
Эшторил
04.03.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 23 тур
0 : 3
Завершен
Визела
15'
М. Осмайич
42'
Жоаозиньо (АГ)
83'
Т. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Визела
Желтая карточка
Т. Гувейя
88'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Жоаозиньо
86'
83'
ГОЛ! 0:3!
Т. Силва
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Кассиано
76'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Ч. Жеральдеш
76'
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
J. Gamboa
76'
75'
Замена
А. Мендес
️️️️
Н. Морейра
75'
Замена
Т. Силва
️️️️
Р. Гуццо
75'
Замена
М. Перейра
️️️️
Кики
Желтая карточка
Жоаозиньо
60'
60'
Замена
Ф. Этим
️️️️
М. Осмайич
42'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Жоаозиньо
30'
Замена
М. Айдара
️️️️
Б. Вильсон
Желтая карточка
Т. Сантуш
26'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Осмайич
Пас отдал
Саму
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
16
João Gamboa
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
12
Чику Жеральдеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
20
Саму
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
19
Мор Ндиайе
ОП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
4-1-3-2
99
Фигейра
23
Альвару
17
Мешер
31
Жоаозиньо
22
Сантуш
16
12
Жеральдеш
99
Гитан
7
Гувейя
90
Кассиано
12
Карвалью
4-3-2-1
97
Бантич
2
Жулиао
14
Фернандеш
43
Вильсон
24
Кики
20
Саму
24
Ортис
14
Гуццо
17
Морейра
18
Осмайич
10
Бондосу
12
Жеральдеш
17
Леа Силики
17
Леа Силики
12
Жеральдеш
16
7
Мартиньш
7
Мартиньш
16
90
Кассиано
20
Карлос
20
Карлос
90
Кассиано
31
Жоаозиньо
20
Араужо
20
Араужо
31
Жоаозиньо
24
Кики
3
Перейра
3
Перейра
24
Кики
43
Вильсон
25
Айдара
25
Айдара
43
Вильсон
17
Морейра
22
Мендес
22
Мендес
17
Морейра
14
Гуццо
82
Силва
82
Силва
14
Гуццо
18
Осмайич
90
Этим
90
Этим
18
Осмайич
Остались в запасе
Эшторил
Визела
13
Педру Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
1
Луис Фелипе
ВР
23
Осама Рашид
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
23
Осама Рашид
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Эшторил - Визела
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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