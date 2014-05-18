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Марко Бьяджианти
Статистика
Марко Бьяджианти - статистика
Завершил карьеру
19 апреля 1984 (42)
#27 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливорно
26
0
0
4
0
Катания
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Ливорно
0 : 2
27.04.2014
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2 : 4
13.04.2014
Кьево
1' - 67'
55'
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
2 : 0
07.04.2014
Ливорно
1' - 75'
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
2 : 2
31.03.2014
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 0
26.03.2014
Ливорно
1' - 85'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
3 : 1
22.03.2014
Ливорно
1' - 70'
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
2 : 1
16.03.2014
Болонья
1' - 82'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
4 : 2
09.03.2014
Ливорно
1' - 70'
23'
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1 : 1
02.03.2014
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ливорно
2 : 3
23.02.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 2
16.02.2014
Ливорно
33' - 90'
78'
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
0 : 1
09.02.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
3 : 3
02.02.2014
Ливорно
84' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
3 : 1
26.01.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3 : 0
18.01.2014
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ливорно
0 : 3
11.01.2014
Парма
1' - 25'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 0
05.01.2014
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
1 : 2
21.12.2013
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2 : 0
15.12.2013
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Ливорно
2 : 2
07.12.2013
Милан
1' - 90'
9'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
3 : 0
01.12.2013
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ливорно
0 : 2
24.11.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ливорно
3 : 3
30.10.2013
Торино
1' - 51'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 0
27.10.2013
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ливорно
1 : 2
20.10.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
0 : 0
21.09.2013
Ливорно
1' - 26'
Италия. Серия А, 3 тур
Ливорно
2 : 0
15.09.2013
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
1 : 4
01.09.2013
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
2 : 1
26.08.2013
Катания
80' - 90'
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