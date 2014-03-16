Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марко Бьяджианти - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Бьяджианти
    Команда Ливорно
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливорно 26 0 0 4 0
    Катания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 1' -90' Парма (Парма) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    11.05.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    04.05.2014 1' -90' Удинезе (Удине) 5:3 Ливорно (Ливорно)
    27.04.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 0:2 Лацио (Рим)
    13.04.2014 1' -67' Ливорно (Ливорно) 2:4 Кьево (Верона)
    55'
    07.04.2014 1' -75' Ювентус (Турин) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    31.03.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:2 Интер (Милан)
    26.03.2014 1' -85' Аталанта (Бергамо) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    22.03.2014 1' -70' Торино (Турин) 3:1 Ливорно (Ливорно)
    16.03.2014 1' -82' Ливорно (Ливорно) 2:1 Болонья (Болонья)
    09.03.2014 1' -70' Сампдория (Генуя) 4:2 Ливорно (Ливорно)
    23'
    02.03.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 1:1 Наполи (Неаполь)
    23.02.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:3 Верона (Верона)
    16.02.2014 33' -90' Кальяри (Кальяри) 1:2 Ливорно (Ливорно)
    78'
    09.02.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:1 Дженоа (Генуя)
    02.02.2014 84' -90' Катания (Катания) 3:3 Ливорно (Ливорно)
    26.01.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    18.01.2014 1' -90' Рома (Рим) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    11.01.2014 1' -25' Ливорно (Ливорно) 0:3 Парма (Парма)
    05.01.2014 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    21.12.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 1:2 Удинезе (Удине)
    15.12.2013 1' -90' Лацио (Рим) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    07.12.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:2 Милан (Милан)
    9'
    01.12.2013 1' -90' Кьево (Верона) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    24.11.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:2 Ювентус (Турин)
    30.10.2013 1' -51' Ливорно (Ливорно) 3:3 Торино (Турин)
    27.10.2013 1' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    20.10.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:2 Сампдория (Генуя)
    21.09.2013 1' -26' Дженоа (Генуя) 0:0 Ливорно (Ливорно)
    15.09.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:0 Катания (Катания)
    01.09.2013 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:4 Ливорно (Ливорно)
    26.08.2013 80' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Катания (Катания)
    • Читайте нас: 
    11