Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Яков Кинарейкин - статистика

Завершил карьеру
22 октября 2003 (22)
#1 | Вратарь
190 см
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карпаты
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Карпаты
1 : 3
25.05.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Колос
2 : 1
17.05.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Карпаты
2 : 1
11.05.2025
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Левый берег
2 : 3
02.05.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Оболонь
2 : 2
26.04.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Карпаты
3 : 1
19.04.2025
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Ингулец
1 : 2
14.04.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Полесье
1 : 1
07.04.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Карпаты
4 : 0
30.03.2025
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Карпаты
0 : 0
11.03.2025
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Ворскла
0 : 0
06.03.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Карпаты
1 : 0
28.02.2025
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Динамо К
2 : 0
23.02.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Кривбасс
2 : 0
14.12.2024
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Карпаты
5 : 0
07.12.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
2 : 1
02.12.2024
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 0
22.11.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Александрия
3 : 0
09.11.2024
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Карпаты
3 : 0
02.11.2024
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Рух
0 : 1
21.10.2024
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Карпаты
0 : 0
04.10.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Карпаты
1 : 3
28.09.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Черноморец
0 : 1
21.09.2024
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Шахтер
5 : 2
14.09.2024
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Карпаты
1 : 1
31.08.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
ЛНЗ
2 : 1
26.08.2024
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Карпаты
1 : 3
17.08.2024
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Карпаты
2 : 0
11.08.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Верес
0 : 0
03.08.2024
Карпаты
Был в запасе
Главные новости
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
5
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+