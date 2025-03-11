Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Шахтер
Карпаты - Шахтер: обзор матча 11 марта 2025
Карпаты
11.03.2025, вторник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
1'
Е. Подлепенец
12'
А. Глущенко
82'
К. Элиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карпаты - Шахтер
82'
ГОЛ! 1:2!
К. Элиас
12'
ГОЛ! 1:1!
А. Глущенко
ГОЛ! 1:0!
Е. Подлепенец
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
21
Пабло Альварес
ОП
5
Patricio Tanda
ЦП
37
Бруниньо
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
26
Ян Костенко
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ПВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
24
Виктор Цуканов
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Кинарейкин
47
Педросо
4
Бабогло
28
Полегенько
5
Сыч
21
Альварес
5
8
Чачуа
37
Бруниньо
95
Краснопир
26
Костенко
4-2-3-1
31
Ризнык
22
Конопля
22
Матвиенко
5
Бондарь
16
Азарови
6
Гомес
29
Назарина
9
Швед
10
Судаков
11
Кевин
7
Эгиналдо
Остались в запасе
Карпаты
Шахтер
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ПВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ПВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Карпаты - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Украина
Новости команд
Все
Карпаты
Шахтер
«Карпаты» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 17:50
УПЛ: шансы «Шахтера» и «Буковины» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:02
УПЛ: шансы «Карпат» и «Полесья» на победу в матче 14-го тура
28 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Карпаты» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 17:50
УПЛ: шансы «Карпат» и «Полесья» на победу в матче 14-го тура
28 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
УПЛ: шансы «Шахтера» и «Буковины» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:02
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+