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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Карпаты
Шахтер - Карпаты: обзор матча 14 сентября 2024
Шахтер
14.09.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
5 : 2
Завершен
Карпаты
21'
А. Зубков
29'
А. Бондаренко
39'
А. Бондаренко
42'
Д. Сикан
65'
А. Бондаренко
25'
Е. Подлепенец
83'
А. Чачуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Карпаты
90'
+3
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
89'
Замена
А. Рябов
️️️️
А. Чачуа
83'
ГОЛ! 5:2!
А. Чачуа
Замена
М. Гомес
️️️️
Г. Судаков
81'
Желтая карточка
Кевин
67'
Замена
Эгиналдо
️️️️
Кевин
67'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Д. Сикан
67'
ГОЛ! 5:1!
А. Бондаренко
Пас отдал
Г. Судаков
65'
Желтая карточка
П. Энрике
64'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
А. Зубков
56'
Замена
Педриньо
️️️️
Д. Крыськив
56'
56'
Замена
I. Neves Alves
️️️️
Д. Устименко
46'
Замена
S.
️️️️
Е. Подлепенец
ГОЛ! 4:1!
Д. Сикан
42'
ГОЛ! 3:1!
А. Бондаренко
Пас отдал
Д. Крыськив
39'
ГОЛ! 2:1!
А. Бондаренко
Пас отдал
А. Зубков
29'
Желтая карточка
Д. Крыськив
28'
25'
ГОЛ! 1:1!
Е. Подлепенец
ГОЛ! 1:0!
А. Зубков
Пас отдал
Кевин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Taras Sakiv
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
37
Бруниньо
АП
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
17
Тобиас
4
Франьич
8
Крыськив
11
Кевин
10
Судаков
21
Зубков
14
Сикан
19
Бондаренко
4-2-1-3
12
Кемкин
11
Мирошниченко
3
Адамюк
4
4
Бабогло
21
Альварес
8
Чачуа
37
Бруниньо
9
Устименко
26
Костенко
12
Подлепенец
21
Зубков
27
Степаненко
27
Степаненко
21
Зубков
10
Судаков
6
Гомес
6
Гомес
10
Судаков
8
Крыськив
10
Педриньо
10
Педриньо
8
Крыськив
11
Кевин
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
11
Кевин
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
8
Чачуа
16
Рябов
16
Рябов
8
Чачуа
9
Устименко
9
9
9
Устименко
12
Подлепенец
33
33
12
Подлепенец
Остались в запасе
Шахтер
Карпаты
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Шахтер - Карпаты
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Andrey Kovalenko, Ukraine
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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