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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Карпаты
Кривбасс - Карпаты: обзор матча 14 декабря 2024
Кривбасс
14.12.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Карпаты
27'
Х. Илич (П)
69'
Е. Твердохлеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Карпаты
85'
Замена
А. Рябов
️️️️
А. Чачуа
85'
Замена
В. Адамюк
️️️️
Д. Мирошниченко
Замена
М. Задерака
️️️️
А. Микитишин
79'
79'
Замена
Е. Подлепенец
️️️️
S.
ГОЛ! 2:0!
Е. Твердохлеб
Пас отдал
Х. Илич
69'
Замена
Д. Бизимана
️️️️
Ю. Вакулко
62'
Желтая карточка
Ю. Вакулко
56'
34'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
33'
Желтая карточка
I. Neves Alves
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Илич
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Олег Очеретко
АП
37
Бруниньо
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
26
Ян Костенко
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
20
Максим Задерака
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
4-2-3-1
30
Маханьков
14
Драмбаев
25
Дибанго
3
Романчук
17
Кузик
11
Вакулко
23
Илич
7
Микитишин
9
Твердохлеб
77
Понедельник
7
Соса
4-3-3
12
Кемкин
28
Полегенько
47
Педросо
4
Бабогло
11
Мирошниченко
37
Бруниньо
8
Чачуа
27
Очеретко
33
9
26
Костенко
11
Вакулко
8
Бизимана
8
Бизимана
11
Вакулко
7
Микитишин
20
Задерака
20
Задерака
7
Микитишин
11
Мирошниченко
3
Адамюк
3
Адамюк
11
Мирошниченко
8
Чачуа
16
Рябов
16
Рябов
8
Чачуа
33
12
Подлепенец
12
Подлепенец
33
Остались в запасе
Кривбасс
Карпаты
1
Богдан Хома
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Кривбасс - Карпаты
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
- : -
04.12.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Главный судья:
Panchishin Dmitry, Ukraine
Стадион:
Металлург
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