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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Карпаты
Оболонь - Карпаты: обзор матча 26 апреля 2025
Оболонь
26.04.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Карпаты
20'
П. Стасюк
81'
Р. Тарануха
28'
В. Приймак (АГ)
90'
I. Neves Alves
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Карпаты
90'
ГОЛ! 2:2!
I. Neves Alves
Пас отдал
И. Квасница
86'
Замена
И. Квасница
️️️️
О. Очеретко
ГОЛ! 2:1!
Р. Тарануха
Пас отдал
Р. Черненко
81'
Замена
Р. Тарануха
️️️️
Д. Устименко
76'
Замена
В. Близниченко
️️️️
К. Бычек
76'
74'
Замена
Е. Подлепенец
️️️️
А. Чачуа
Замена
О. Слободян
️️️️
В. Груша
70'
Замена
Р. Черненко
️️️️
В. Курко
70'
68'
Замена
I. Neves Alves
️️️️
И. Краснопир
Желтая карточка
В. Витенчук
62'
Желтая карточка
Д. Карась
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
А. Чачуа
45'
+2
Желтая карточка
А. Чачуа
35'
Пенальти не реализован!
П. Полегенько
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Приймак
Желтая карточка
В. Курко
26'
ГОЛ! 1:0!
П. Стасюк
Пас отдал
О. Ильин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
5
Владислав Приймак
ОП
25
Виталий Груша
АП
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
27
Олег Очеретко
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
АП
13
Игорь Мединский
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
11
Илья Квасница
ПВ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
4-2-3-1
31
95
Стасюк
37
Дубко
2
Карась
5
Курко
44
Витенчук
5
Приймак
77
Бычек
25
Груша
97
Ильин
9
Устименко
4-1-3-2
1
Кинарейкин
11
Мирошниченко
28
Полегенько
4
Бабогло
55
Стецков
21
Альварес
8
Чачуа
37
Бруниньо
27
Очеретко
26
Костенко
95
Краснопир
5
Курко
17
Черненко
17
Черненко
5
Курко
25
Груша
10
Слободян
10
Слободян
25
Груша
77
Бычек
7
Близниченко
7
Близниченко
77
Бычек
9
Устименко
9
Тарануха
9
Тарануха
9
Устименко
8
Чачуа
12
Подлепенец
12
Подлепенец
8
Чачуа
27
Очеретко
11
Квасница
11
Квасница
27
Очеретко
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
Оболонь
Карпаты
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
13
Игорь Мединский
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
13
Игорь Мединский
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Оболонь - Карпаты
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Главный судья:
Dord Nazarii, Ukraine
Стадион:
Оболонь
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