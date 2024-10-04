Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Ингулец
Карпаты - Ингулец: обзор матча 04 октября 2024
Карпаты
04.10.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Ингулец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карпаты - Ингулец
Замена
Д. Устименко
️️️️
А. Чачуа
90'
88'
Замена
О. Пушкарёв
️️️️
В. Белоцерковец
88'
Замена
V. Chaban
️️️️
А. Пятов
Пенальти не реализован!
I. Neves Alves
82'
75'
Замена
R. Lisnyak
️️️️
V. Sad
75'
Замена
Д. Резепов
️️️️
А. Ситало
75'
Замена
V. Dubilei
️️️️
S. Malish
Замена
П. Полегенько
️️️️
В. Адамюк
74'
71'
Желтая карточка
А. Ситало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
33
Артур Шах
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
37
Бруниньо
АП
27
Олег Очеретко
АП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
10
Valerii Sad
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Stênio
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Ингулец
77
Bogdan Smetanka
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
4-3-2-1
12
Кемкин
3
Адамюк
4
Бабогло
47
Педросо
11
Мирошниченко
33
Шах
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
37
Бруниньо
9
4-3-1-2
12
Паламарчук
2
23
Шершень
4
Виливальд
91
Мельничук
10
20
Волохатый
11
Пятов
10
Козак
29
Белоцерковец
17
Ситало
3
Адамюк
28
Полегенько
28
Полегенько
3
Адамюк
8
Чачуа
9
Устименко
9
Устименко
8
Чачуа
2
4
4
2
11
Пятов
11
11
11
Пятов
17
Ситало
97
Резепов
97
Резепов
17
Ситало
10
19
19
10
29
Белоцерковец
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
29
Белоцерковец
Остались в запасе
Карпаты
Ингулец
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Stênio
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
77
Bogdan Smetanka
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Юрий Козыренко
АП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Stênio
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Остались в запасе
77
Bogdan Smetanka
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Юрий Козыренко
АП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Карпаты - Ингулец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
S Zadiran, Ukraine
Стадион:
Украина
Новости команд
Все
Карпаты
Ингулец
УПЛ: шансы «Карпат» и «Полесья» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:39
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Полесья» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:39
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«Ингулец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+