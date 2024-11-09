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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Карпаты
Александрия - Карпаты: обзор матча 09 ноября 2024
Александрия
09.11.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Карпаты
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Карпаты
Замена
Д. Костышин
️️️️
А. Козак
87'
77'
Замена
Д. Устименко
️️️️
I. Neves Alves
Замена
А. Кулаков
️️️️
А. Филиппов
77'
77'
Замена
В. Клименко
️️️️
О. Очеретко
Замена
Е. Смирный
️️️️
Д. Мишнев
64'
Замена
К. Ковалец
️️️️
А. Беляев
64'
57'
Замена
Бруниньо
️️️️
А. Чачуа
57'
Замена
S.
️️️️
Е. Подлепенец
44'
Желтая карточка
П. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
59
Артем Козак
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
27
Олег Очеретко
АП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
3
Yurii Matviiv
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
11
Simon Galoyan
ЦП
99
Simon Galoyan
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
37
Бруниньо
АП
22
Богдан Векляк
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
3-4-2-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
21
Беляев
15
Мишнев
5
Калюжный
55
Альвина
59
Козак
9
Филиппов
4-1-3-2
12
Кемкин
11
Мирошниченко
47
Педросо
4
Бабогло
3
Адамюк
21
Альварес
12
Подлепенец
27
Очеретко
8
Чачуа
26
Костенко
9
15
Мишнев
8
Смирный
8
Смирный
15
Мишнев
59
Козак
8
Костышин
8
Костышин
59
Козак
21
Беляев
6
Ковалец
6
Ковалец
21
Беляев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
27
Очеретко
21
Клименко
21
Клименко
27
Очеретко
8
Чачуа
37
Бруниньо
37
Бруниньо
8
Чачуа
9
9
Устименко
9
Устименко
9
12
Подлепенец
33
33
12
Подлепенец
Остались в запасе
Александрия
Карпаты
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
3
Yurii Matviiv
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
11
Simon Galoyan
ЦП
99
Simon Galoyan
ЦП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
3
Yurii Matviiv
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
11
Simon Galoyan
ЦП
99
Simon Galoyan
ЦП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Александрия - Карпаты
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Ника
Новости команд
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