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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Рух
Карпаты - Рух: обзор матча 19 апреля 2025
Карпаты
19.04.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Рух
20'
Бруниньо
45'
I. Neves Alves
72'
Д. Пидгурский (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карпаты - Рух
Желтая карточка
В. Бабогло
90'
+5
90'
+5
Вторая желтая
Р. Лях
90'
+3
Желтая карточка
В. Рунич
Замена
И. Квасница
️️️️
А. Чачуа
87'
83'
Желтая карточка
А. Рябов
Желтая карточка
И. Краснопир
80'
Замена
О. Федор
️️️️
Бруниньо
77'
Замена
Е. Подлепенец
️️️️
О. Очеретко
77'
Желтая карточка
В. Клименко
74'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Пидгурский
72'
67'
Замена
В. Холод
️️️️
Р. Дидык
Замена
И. Краснопир
️️️️
I. Neves Alves
62'
60'
Замена
А. Рябов
️️️️
Э. Фернандо
Желтая карточка
I. Neves Alves
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
I. Neves Alves
45'
Желтая карточка
О. Очеретко
38'
33'
Желтая карточка
Р. Лях
28'
Замена
Д. Пидгурский
️️️️
Д. Слюсар
23'
Желтая карточка
Д. Слюсар
ГОЛ! 1:0!
Бруниньо
Пас отдал
I. Neves Alves
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
33
Артур Шах
ЦП
37
Бруниньо
АП
27
Олег Очеретко
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
11
Илья Квасница
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кинарейкин
55
Стецков
28
Полегенько
4
Бабогло
11
Мирошниченко
21
Альварес
33
Шах
37
Бруниньо
8
Чачуа
27
Очеретко
9
3-3-2-2
1
Ледвий
29
Дидык
17
Слюсар
92
Слюбик
93
Роман
35
Фернандо
73
Лях
19
Карабин
19
Пастух
70
Климчук
11
Алмазбеков
37
Бруниньо
27
Федор
27
Федор
37
Бруниньо
27
Очеретко
12
Подлепенец
12
Подлепенец
27
Очеретко
8
Чачуа
11
Квасница
11
Квасница
8
Чачуа
9
95
Краснопир
95
Краснопир
9
29
Дидык
44
Холод
44
Холод
29
Дидык
17
Слюсар
6
Пидгурский
6
Пидгурский
17
Слюсар
35
Фернандо
16
Рябов
16
Рябов
35
Фернандо
Остались в запасе
Карпаты
Рух
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Карпаты - Рух
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Maksim Koziryatsky, Ukraine
Стадион:
Украина
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