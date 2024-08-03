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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Карпаты
Верес - Карпаты: обзор матча 03 августа 2024
Верес
03.08.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Карпаты
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Карпаты
90'
+1
Замена
S.
️️️️
Е. Подлепенец
Замена
D. Hodia Vasylovych
️️️️
В. Дахновский
85'
Замена
В. Гакман
️️️️
М. Протасевич
85'
83'
Замена
В. Клименко
️️️️
П. Альварес
Желтая карточка
В. Кучеров
75'
73'
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
В. Кучеров
️️️️
Д. Кльоц
66'
Желтая карточка
В. Шарай
61'
10'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
17
Евгений Морозко
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Taras Sakiv
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
8
Амбросий Чачуа
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
3-1-1-3-2
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
7
Степанюк
8
Кльоц
17
Морозко
8
Сикейра
11
Дахновский
99
Мрвальевич
77
Шарай
4-3-3
12
Кемкин
11
Мирошниченко
3
Адамюк
4
4
Бабогло
8
Чачуа
21
Альварес
17
Кузык
12
Подлепенец
26
Костенко
9
17
Протасевич
71
Гакман
71
Гакман
17
Протасевич
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
11
Дахновский
27
27
11
Дахновский
Сакив
28
Полегенько
28
Полегенько
Сакив
21
Альварес
21
Клименко
21
Клименко
21
Альварес
12
Подлепенец
33
33
12
Подлепенец
Остались в запасе
Верес
Карпаты
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
20
Денис Свитюха
ЛВ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Яков Кинарейкин
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
20
Денис Свитюха
ЛВ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Верес - Карпаты
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Andrey Kovalenko, Ukraine
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
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