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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Колос
Карпаты - Колос: обзор матча 22 ноября 2024
Карпаты
22.11.2024, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Колос
32'
Бруниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карпаты - Колос
Замена
В. Клименко
️️️️
А. Чачуа
90'
83'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
D. Carioca
83'
Замена
Г. Паулаускас
️️️️
Д. Боливар
Замена
S.
️️️️
О. Очеретко
82'
Желтая карточка
В. Бабогло
78'
59'
Замена
М. Третьяков
️️️️
В. Велетень
ГОЛ! 1:0!
Бруниньо
32'
23'
Желтая карточка
В. Бондаренко
19'
Желтая карточка
В. Велетень
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
27
Олег Очеретко
АП
26
Ян Костенко
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
19
D. Carioca
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
4-1-3-2
12
Кемкин
28
Полегенько
4
Бабогло
47
Педросо
11
Мирошниченко
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
37
Бруниньо
9
26
Костенко
3-1-2-1-3
31
Пахолюк
16
Красники
4
Бондаренко
3
Козик
7
Демченко
9
Цуриков
10
Ореховский
10
Велетень
9
Боливар
7
Алефиренко
19
8
Чачуа
21
Клименко
21
Клименко
8
Чачуа
27
Очеретко
33
33
27
Очеретко
10
Велетень
75
Третьяков
75
Третьяков
10
Велетень
19
21
Безбородько
21
Безбородько
19
9
Боливар
81
Паулаускас
81
Паулаускас
9
Боливар
Остались в запасе
Карпаты
Колос
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Карпаты - Колос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Новохатный
(Киев)
Стадион:
Украина
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