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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Карпаты
Ингулец - Карпаты: обзор матча 14 апреля 2025
Ингулец
14.04.2025, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Карпаты
90'
K. Svystun
5'
В. Бабогло
81'
В. Бабогло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Карпаты
90'
+2
Замена
И. Квасница
️️️️
А. Чачуа
ГОЛ! 1:2!
K. Svystun
Пас отдал
О. Пушкарёв
90'
81'
ГОЛ! 0:2!
В. Бабогло
Пас отдал
А. Чачуа
Замена
S. Kyslenko
️️️️
А. Пятов
78'
72'
Замена
I. Neves Alves
️️️️
И. Краснопир
Замена
А. Жовтенко
️️️️
S. Malish
67'
Замена
B. Mogilnyi
️️️️
В. Фарасеенко
67'
65'
Замена
О. Очеретко
️️️️
Е. Подлепенец
Желтая карточка
О. Пушкарёв
23'
12'
Пенальти не реализован!
Бруниньо
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Бабогло
Пас отдал
Бруниньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
26
Ян Костенко
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
11
Илья Квасница
ПВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
4-5-1
12
Паламарчук
21
2
17
3
20
Волохатый
11
Пятов
13
Фарасеенко
10
26
Лосенко
27
Пушкарёв
4-1-3-2
1
Кинарейкин
28
Полегенько
4
Бабогло
47
Педросо
55
Стецков
21
Альварес
12
Подлепенец
37
Бруниньо
8
Чачуа
95
Краснопир
26
Костенко
2
44
Жовтенко
44
Жовтенко
2
11
Пятов
99
99
11
Пятов
13
Фарасеенко
59
59
13
Фарасеенко
12
Подлепенец
27
Очеретко
27
Очеретко
12
Подлепенец
8
Чачуа
11
Квасница
11
Квасница
8
Чачуа
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
Ингулец
Карпаты
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Ингулец - Карпаты
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Главный судья:
Yevtukhov Dmytro, Ukraine
Стадион:
Ингулец
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