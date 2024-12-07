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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Верес
Карпаты - Верес: обзор матча 07 декабря 2024
Карпаты
07.12.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
5 : 0
Завершен
Верес
4'
А. Чачуа
20'
Е. Подлепенец
54'
А. Чачуа
66'
Бруниньо
90+2'
Д. Устименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карпаты - Верес
Желтая карточка
Д. Устименко
90'
+2
ГОЛ! 5:0!
Д. Устименко
Пас отдал
Д. Мирошниченко
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Б. Когут
Замена
О. Кузык
️️️️
О. Очеретко
88'
Замена
Д. Устименко
️️️️
I. Neves Alves
88'
78'
Замена
М. Смиян
️️️️
М. Протасевич
Пенальти не реализован!
I. Neves Alves
75'
69'
Замена
D. Hodia Vasylovych
️️️️
Р. Степанюк
69'
Замена
В. Кучеров
️️️️
Д. Кльоц
69'
Замена
В. Шарай
️️️️
В. Дахновский
ГОЛ! 4:0!
Бруниньо
66'
Замена
В. Адамюк
️️️️
В. Бабогло
65'
Замена
S.
️️️️
Е. Подлепенец
65'
ГОЛ! 3:0!
А. Чачуа
Пас отдал
Д. Мирошниченко
54'
Желтая карточка
В. Бабогло
31'
28'
Вторая желтая
Я. Сикейра
25'
Желтая карточка
Я. Сикейра
ГОЛ! 2:0!
Е. Подлепенец
Пас отдал
Д. Мирошниченко
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Чачуа
Пас отдал
I. Neves Alves
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
26
Ян Костенко
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Taras Sakiv
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
33
Stênio
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
27
Георгий Куция
ЦФ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
4-1-3-2
12
Кемкин
28
Полегенько
4
Бабогло
47
Педросо
11
Мирошниченко
21
Клименко
8
Чачуа
37
Бруниньо
12
Подлепенец
9
26
Костенко
4-1-1-2-2
23
17
Протасевич
3
Вовченко
33
Гончаренко
5
Шевченко
7
Степанюк
8
Кльоц
11
Дахновский
8
Сикейра
89
Гайдучик
99
Кампос
4
Бабогло
3
Адамюк
3
Адамюк
4
Бабогло
Очеретко
17
Кузык
17
Кузык
Очеретко
27
Очеретко
27
Очеретко
12
Подлепенец
33
33
12
Подлепенец
9
9
Устименко
9
Устименко
9
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
7
Степанюк
27
27
7
Степанюк
17
Протасевич
2
Смиян
2
Смиян
17
Протасевич
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
Остались в запасе
Карпаты
Верес
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Георгий Куция
ЦФ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Георгий Куция
ЦФ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Карпаты - Верес
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Верес
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
- : -
07.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Maksim Koziryatsky, Ukraine
Стадион:
Украина
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