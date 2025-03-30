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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Черноморец
Карпаты - Черноморец: обзор матча 30 марта 2025
Карпаты
30.03.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Черноморец
41'
Бруниньо (П)
45'
Бруниньо (П)
50'
Бруниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карпаты - Черноморец
87'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Замена
В. Клименко
️️️️
П. Альварес
83'
Замена
Е. Подлепенец
️️️️
Бруниньо
77'
Замена
И. Краснопир
️️️️
I. Neves Alves
77'
76'
Замена
Я. Ракицкий
️️️️
Б. Белошевский
71'
Замена
D. Yanakov
️️️️
Д. Безбородько
71'
Замена
К. Попов
️️️️
O. Khoblenko
Замена
P. Tanda
️️️️
О. Очеретко
63'
61'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
И. Шевцов
61'
Замена
️️️️
И. Когут
ГОЛ! 3:0!
Бруниньо
50'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Бруниньо
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Бруниньо
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
27
Олег Очеретко
АП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
25
Игорь Когут
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
11
Илья Квасница
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
8
Jon Šporn
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
4-1-3-2
1
Кинарейкин
55
Стецков
4
Бабогло
47
Педросо
28
Полегенько
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
37
Бруниньо
26
Костенко
9
3-3-1-3
1
Рудько
24
Джарджу
91
Бутко
22
44
6
Белошевский
66
Карлос
25
Когут
21
Безбородько
9
90
Шевцов
27
Очеретко
5
5
27
Очеретко
21
Альварес
21
Клименко
21
Клименко
21
Альварес
37
Бруниньо
12
Подлепенец
12
Подлепенец
37
Бруниньо
9
95
Краснопир
95
Краснопир
9
6
Белошевский
44
Ракицкий
44
Ракицкий
6
Белошевский
90
Шевцов
95
Мустафаев
95
Мустафаев
90
Шевцов
21
Безбородько
77
77
21
Безбородько
9
11
Попов
11
Попов
9
Остались в запасе
Карпаты
Черноморец
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
8
Jon Šporn
ЦП
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
8
Jon Šporn
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Карпаты - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анастасия Романюк
(Ивано-Франковск)
Стадион:
Украина
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